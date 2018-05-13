4小時遊浦江復航 上海濱江遊新賣點

2018年05月13日 21:13 旺報 李鋅銅

上海濱江遊又有新賣點，全程約4小時的浦江遊覽長路線12日起復航，遊客不但可盡賞浦江兩岸風光，船上還提供美食和藝人展示，期待打造成世界級旅遊景點。

復航的浦江遊覽長路線從十六鋪碼頭至吳淞口後再返回十六鋪碼頭，全程約4小時，船票含一頓中餐，餐飲以本幫特色為主。為了保證舒適，450座的遊船只售150張船票，票價為280元人民幣（約合新台幣1308元）。每逢雙休日中午11時30分從十六鋪碼頭出發，蜿蜒北上至吳淞口，再調頭返回出發點，全程耗時約4小時。

途經浦西景點包括：外灘萬國建築博物群、國際客運中心、白玉蘭廣場、楊樹浦水廠、楊浦大橋、楊浦發電廠、共青森林公園、閘北水廠、上港九區十區集裝箱碼頭、海軍碼頭、吳淞炮台、吳淞「三夾水」景觀等。浦東景點包括東方明珠、金茂大廈、上海環球金融中心、上海中心大廈、國際會議中心、高橋煉油廠、糧倉等。

登上「浦江遊覽2」三層遊船，處處流露上海本地風情。例如二樓賓客休息區入口處，捏面人、剪影、糖畫三個民間藝人展示區首先吸引小朋友的目光。遊客們不用引導，可自由分散至甲板、船頭等處遊覽。船上的午餐則採用分餐制，彩椒炒蝦仁、大排、四喜烤麩、辣醬、番茄蛋湯，都是上海本幫風味。

(旺報 )