浦江遊新行程 市民盼更有更多故事

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旺報

70歲的鄺姓女市民得知浦江遊覽航線復航後，提前一天到售票處買票上船。「我從小長在楊浦區，黃浦江邊的很多工廠，這些年拆的拆、搬的搬，一直想有機會好好看看，但是以前的黃浦江遊覽路線多就在外灘區域轉一轉，其他區看不到。」她說，搭船當天的行程「既滿足又稍感遺憾」。她認為，船廠、自來水廠、國際時尚中心都看到了，但船上的講解太少了，特別有些工廠，其實很有故事，沒有講解要少掉很多味道。

不僅是她有這樣的遺憾，于先生一家三口整個航程基本都在甲板上拍照、看風景。他說，過了楊浦大橋，兩邊的景色肯定不如外灘萬國建築群，但是還是有很多意外收穫。比如還看到潛水艇、軍艦，甚至一些叫不出名字的船。這些船為什麼在這裡？起什麼作用？「我覺得前半段看風景，後半段聽故事做互動會比較好。」

上海浦江遊覽集團有限公司市場營運總監方翱表示，在講解上，目前是單邊講解的方式，即只講解遊客右手邊有代表性的景點，他也留意到，一方面，遊客聽講解的熱情很高，另一方面，回程的時候，大約3、40分鐘沒有任何講解，遊客容易覺得無聊。「因此在回程時，我們增加了魔術表演、變臉、肚皮舞表演等，並推出下午茶時間，出售春捲、雪媚娘、小籠包、燒賣等本幫特色小吃。」由於復航後的吳淞口航線定位在「中高端服務」產品，未來也會更注重遊客遊覽黃浦江的深度體驗。

(旺報 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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