影》糗！高國輝頂球「助攻」 送王柏融雙響炮

2018年05月13日 21:05 中時電子報 蔡銘仁

王柏融擊出左外野深遠飛球，高國輝頂成全壘打。(取自Youtube)

Lamigo桃猿今(13日)以15比2大勝富邦悍將，「大王」王柏融生涯第8次單場雙響炮，富邦外野手高國輝「助攻」而成的單場第2轟，引起熱烈討論，王柏融坦言，過去從沒碰過這狀況，「那時回休息室聽隊友說，才知道國輝把球碰出去。」

此役王柏融1下就轟陽春炮，帶動猿隊反攻，前5局打完取得8比2領先。接著6下1出局一壘有人，王柏融上場面對富邦中繼投手黃亦志，擊出左外野深遠飛球；高國輝退到全壘打牆前，一躍而起，未料，球沒接進手套，反倒把球拍越全壘打牆。

球被碰成全壘打，王柏融坦言，過去從未遇過這狀況，只有2005年時，曾經看過誠泰Cobras的陳元甲「助攻」把兄弟象(現中信兄弟)彭政閔打出的飛球，頂成全壘打。除了陳元甲那次，2016年時，統一獅的唐肇廷也曾在桃園球場，「助攻」陳俊秀一發全壘打。

王柏融前次4月26日時打出左外野飛球，看似會變成全壘打，但球被彈進場內，裁判認為外野手有碰到球，判定為二壘打。事後看重播，會發現那球是打中左外野牆上音箱，王柏融其實是損失了一發全壘打；而當時把球「撈」進場內的，就是今天的「苦主」高國輝。

賽後，猿隊總教練洪一中也提到上次那球，「上次柏融打的那球，被高國輝拍下來，我們當下沒有反應，後來看慢動作，才發現打到音箱，這次也算是還回來了。」連同王柏融這一轟，猿隊此役共打出多達5轟，洪總直言，「順就甚麼都會發生，不順就連全壘打也會被沒收。」

王柏融靠著單場雙響炮，3打數3安、3打點，打擊率升高到3成91，7轟也和統一獅蘇智傑並列全壘打榜第二，手感有漸入佳境的趨勢。不過，王柏融表示，目前還在找尋感覺，狀況未調整到巔峰，即便單場雙響炮，仍要努力再努力。

猿隊這場比賽攻勢凌厲，全隊狂掃14安、拿到15分，完全打垮富邦，揮別前陣子的小低潮。洪總對這結果，沒有太意外，他表示，球員本來就能打，只是壓力使然，有時會放不開，「3轟3分，感覺球員們壓力整個釋放，打得好是會傳染的，球都會找洞鑽。」

(中時電子報)