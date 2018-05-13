安全準確！新方法可檢測花生等食物過敏

2018年05月13日 22:25 中時 諶悠文

英國醫學研究委員會宣布，成功研發出一種新型血液檢測方法，判斷花生過敏的準確率高達98%，且不會引起過敏性休克等不良反應。

新華社報導，目前常用於篩查食物過敏的方法是皮膚點刺試驗和血清免疫球蛋白E檢測，但可能出現假陽性或過度診斷。為進一步獲得更加準確的結果，往往還需採取口服食物激發試驗，存在引發嚴重過敏反應的風險。

負責此項研究的倫敦大學國王學院醫學博士桑托斯認為，傳統方法集中於檢測抗體，效果並不理想。這種名為MAT的新型檢測方法則重點觀測與食物過敏密切相關的肥大細胞。

新華社報導，研究人員將花生蛋白添加到肥大細胞中，肥大細胞可以識別血液中的免疫球蛋白E並在其介導作用下活化，產生與過敏反應相關的生物標誌物，從而被檢測出來。

桑托斯介紹說，他們提取174名兒童的血樣，其中73人對花生過敏。研究人員用新方法進行了測試，“測試結果非常準確，一旦檢測結果呈陽性，就可以確定過敏”。活化的肥大細胞數量越多，過敏反應越嚴重。

此項研究的報告已發表在美國《變應和臨床免疫學雜誌》上。報告顯示，相比口服食物激發試驗必須在過敏專科醫護人員監測下進行，這種新型檢測方法不僅安全準確，而且費用也更加低廉。

研究人員認為，這種新型檢測方法還可應用於其他食物過敏的檢測，比如牛奶、雞蛋、芝麻、堅果等。此外，製藥企業也可以利用這種方法，在臨床試驗中監測及評估患者對藥物的過敏反應。

花生過敏可引發臉部和喉嚨腫脹，嚴重時可致死亡，因其潛在的危險性及全球不斷增加的發病率而日益受到關注。

(中時 )