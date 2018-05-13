成龍節省馬桶水 自曝「累積好幾泡才沖」

2018年05月13日 22:48 中時 潘鈺楨

出席「Focus」論壇的來賓。（蘇蔓攝）

李仁港（左）與蔣雯麗。（蘇蔓攝）

台北故宮博物院顧問張克晉。（蘇蔓攝）

園區有許多木造樑柱，正在進行復建。（蘇蔓攝）

園區有許多木造樑柱，正在進行復建。（蘇蔓攝）

廢紙版做成的12生肖獸首。（蘇蔓攝）

雪碧獅子由寶特瓶做成，雕塑精美。（蘇蔓攝）

廢棄車輪骨架做成的「騰龍」。（蘇蔓攝）

廢棄車輪骨架做成的「騰龍」。（蘇蔓攝）

電影老燈做成的「新生花」。（蘇蔓攝）

廢棄高色溫燈做成的「任意門」。（蘇蔓攝）

以成龍面相製成的3D立體錯置畫，饒富創意。（蘇蔓攝）

成龍13日在安徽蚌埠古民居博覽園發起「Focus」論壇，探討生態環境與瀕危文明。他與大家分享身體力行例子，像是沖小便的水也不浪費，他笑說：「馮小剛常常開玩笑『成龍的小便別沖啊』，還真的，我小便完不沖，問還有誰要去，要5、6個上過才沖！」認為大陸有十幾億人，「一人沖一次，上一次廁所，一個湖就沒有了！」

他投身環保，一來與個性有關，喜歡收整東西，又有強迫症要處理地整整齊齊，「不像我兒子，這邊一丟、那邊一丟。」另外是他曾去摩洛哥拍片，發現當地許多小女孩聚集在片場收集礦泉水瓶，「她們每天早上4、5點起床，等我們拍到下午3、4點拿水回家，一輩子就在村落裡負責籌水這件事。」讓他相當震驚，回家後就連刷牙、洗澡水都珍惜。

他現在每天洗澡，都會收集熱水出來前的冷水，用來洗衣、澆花。他自認一雙拖鞋、一塊肥皂走遍全世界，每次下飛機看到滿地的拖鞋就會想「這些拖鞋最後都去了哪」？他說：「我一雙拖鞋穿10幾年，常常覺得酒店是最浪費的地方。」有次吃完飯服務員告訴他『一次性手巾用完就丟了』，讓他馬上把手巾全部包回家，洗乾淨後用來擦台子，「現在大城市太幸運，我周遊列國看到很多不平等的事，不能總叫別人去做，講太多別人覺得煩，所以我自己帶頭。」

成龍因此在博覽園中設立「環保藝術展覽館」，裡面展示他電影拍攝製作過程中使用過的器材，以及日常生活中的廢舊物再創作，像是用1000多個雪碧瓶子製成宛如玉石雕塑的古獅，還有用蚌殼打爛、Kuso名畫的「龍納莉莎」雕塑。他13日也在博覽園中宣布他的環保藝術巡展計畫。

(中時 )