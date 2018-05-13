阿信喜曝他闖禍了！ 「家裡多了個媽媽」

2018年05月13日 22:47 中時 蔡琛儀

五月天坐在洗衣機上唱〈洗衣機〉。（相信提供）

五月天今晚在香港迪士尼開唱。（相信提供）

五月天「人生無限公司」自4日起一連6場在香港迪士尼樂園幻想道露天場地開唱，總計吸引超過15萬人次「打卡上班」，票房進帳4.6億元，13日最終場適逢母親節，瑪莎老婆Vicky目前懷孕約7、8個月，阿信提到：「瑪莎最近家裡多了個媽媽。」他原本開心鞠躬和大家道謝，隨後被阿信虧：「你闖的禍！」瑪莎立刻笑回：「這不是闖禍，以前的才是。」

怪獸媽媽2016年12月初因病辭世，他今也感性在臉書po文：「我的吉他上有一片天空，我的心裡也有一片天空，而那裡一直有妳。」藉由吉他反射出藍天和陽光的景象，道出對亡母的思念，令人為之動容。五月天也不忘獻唱〈洗衣機〉送給全天下的母親，阿信打趣表示，要歌迷回家和媽媽說：「我零用錢沒了，因為我連續看五月天六天。」

阿信也感謝團員21年來的陪伴，開玩笑說：「必要時別忘了說聲母親節快樂。」但隨後喊：「我真的說不出口。」靈機一動開口唱起周杰倫的〈開不了口〉，沒想到歌迷熱情接唱，讓阿信立刻唱起〈千里之外〉作勢要歌迷離場，瑪莎也說：「退票時記得說，我要買周杰倫演唱會不小心買成五月天的。」但團員玩上癮，又紛紛唱起周的〈雙截棍〉、〈聽見下雨的聲音〉，看見歌迷熱情回應，阿信自嘲：「五月天今天超時罰錢，都是因為整場都在唱杰倫的歌。」

今迪士尼經典卡通人物米奇米妮也再度和唐老鴨、高飛、布魯托一起力挺，熱愛唐老鴨的瑪莎，為了跟偶像有更多互動，還跟石頭換位子；除了梁家輝日前大方上台，包括陳奕迅、任賢齊、黃偉文、譚詠麟先前也都低調在台下欣賞，昨晚則是導演王家衛現身朝聖最終場。

石頭說：「不管未來會是怎樣，我想我們就把這次當作是最後一場的戶外演唱會。」但他們不希望最終場瀰漫過多的感傷氣息，總被香港歌迷稱「靚仔」的冠佑首先打趣說，要大家喊到啞嗓才能回家，連阿信都故意裝出聲音沙啞的模樣說話，逗樂歌迷。

五月天此次在香港開唱天氣都相當晴朗，怪獸嘴甜誇歌迷就是他們的「晴男晴女」，而香港五迷也不忘發揮公德心，演唱會結束後自動自發收拾垃圾，備受港媒報導和稱讚。

(中時 )