彰化一所國中不當體罰 打到學生屁股開花

2018年05月13日 23:06 中時 謝瓊雲

國中少年的屁股被木條打到嚴重瘀青紅腫。（謝瓊雲翻攝）

國中少年的屁股被木條打到嚴重瘀青紅腫。（謝瓊雲翻攝）

國中少年的屁股被木條打到嚴重瘀青紅腫。（謝瓊雲翻攝）

國中少年的屁股被木條打到嚴重瘀青紅腫。（謝瓊雲翻攝）

南彰化地區某所國中發生體罰事件，12日上午中華民國兒童權益促進協會常務理事陳修將在個人臉書貼出一名國一少年被打到屁股紅腫瘀青的照片，令人怵目驚心；對此教育處強調該名教師事發後多次表達後悔與歉意，並與家長於本月初達成和解，賠償8萬8千元；校方則指事發當時已立即將教師調離主管職，並送考績會議處，14日將開會決議，該教師恐將再面臨記過以上處分。

陳修將貼文指出，一名單親媽媽向兒權會求助，國一兒子被老師用木條打到屁股開花，邊打邊說是代替家長教訓他，打完後卻警告學生不准告訴家長，否則再打。貼文痛批，事發後家長遲遲等不到一通關心或道歉電話，但老師卻動用黑白兩道關係說情，「我想請問把孩子打成這樣還不願面對責任的老師，還值得誰幫他說情？」

陳修將說，這名少年因為與同學有不當借貸關係，老師發現後聯絡家長，但媽媽表示自己無法給孩子正常的成長環境也無力管教孩子，老師因此生氣，才會邊打邊說要代家長管教；他不滿老師為人師表卻有此不負責任的態度，且自己協助家長居中協調卻無辜「公親變事主」憤而貼文將事件公開，不過傍晚時已將貼文撤除。

根據了解，這名男教師年僅33歲，教學認真熱情，因是代理教師，年薪不到40萬元，因家長原本求償金額超過其能力負擔，所以才會請雙方都認識的地方人士出面協調，並非黑道白道。

校方強調，學生並未出言不遜忤逆老師，純粹是為了管教孩子的偏差行為，一時情緒失控而失慮體罰；事後學生請假3天，之後都正常出席到校；該班導師、與打人的前組長，雖心情低落，但到現在都還很關心這名學生在校學習狀況，男老師也坦然面對接下來的一連串懲處。

彰化縣教育處指出，事發時校方立即將該名代理教師調離生教組長職務，且教師持續聯繫家長道歉，也希望能夠當面道歉，但未獲家長答覆，因家長要求賠償，該案進入民事調解程序，雙方於本月5日已和解，教師並已賠償母親8萬8千元；校方針對該師體罰行為，亦將於14日召開考績委員會審議。

(中時 )