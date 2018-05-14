檢察官說法》是表演還是猥褻？ 遊走於法律邊緣的直播主們

2018年05月14日 00:01 中時電子報 呂承哲 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

桃園一名36歲許姓音樂老師身兼直播主，並擁有姣好身材，時常穿上低胸小可愛在臉書上直播拍賣，共計有1萬6000多名粉絲，去年12月25日晚間，不料直播過程中，胸前衣物滑落，疑似當場露點近30秒，被警方依妨害風化送辦。檢方調查，警方依網路所擷取的2張照片為據，但照片模糊，不足以辨別是否露點，且就算露點，就直播內容整體觀之，應不致引起興奮或滿足性慾，導致破壞社會善良風俗，與刑法第234條第1項規定之猥褻行為有別，予以不起訴。

●檢察官評析

近來網路直播蔚為風潮，不少網路直播主藉由網路凝聚高人氣，順勢推銷代言商品，本無可厚非。但直播主為維持人氣不墜，於代言時著以低胸清涼服裝伴以舞蹈、表演等方式提高人氣，甚有不惜大膽以露點方式吸引眾人目光，而在後者的情況，則可能涉及刑法妨害風化罪責。《刑法》第234條規定：｢意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。意圖營利犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科一萬元以下罰金。｣、第235條第1項規定：｢散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。｣，已經將公然「猥褻」的行為，以及在網路上直播「猥褻」影像的行為，明文列為犯罪。

但爭議點在於「猥褻」的定義究竟為何？具有高度的不確定性，在結論也往往因人而異，難有定見。為此，司法院大法官會議分別在釋字第407號及第617號解釋中，對「猥褻」做出定義，解釋中特別強調：「乃指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒之資訊，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情而言」。因此，大法官在此二號解釋中所闡述「足以刺激或滿足性慾，引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情」之判斷基準，也成為司法實務者於個案中衡量是否已構成「猥褻」行為的重要依據。所以，直播主的行為是否構成「猥褻行為」？仍需藉由上述判斷基準，於個案情節中，綜合判斷而為認定，尚無法一概而論。

因此，直播主為避免遭到檢舉，而被檢警調查，甚至被判刑，建議直播內容應以健康正面為導向，切勿裸露三點，以免產生爭議。

（本文由台灣司法人權進步協會會員苗栗地檢署檢察官劉哲嘉提供）

(中時電子報)