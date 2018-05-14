唐綺陽星座：賺錢找他們！金牛正財運 魔羯投資精準

唐綺陽星座運勢：賺錢找他們！金牛正財運 魔羯投資精準（圖/唐綺陽官方專屬頻道 授權使用）

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中時電子報
／綜合報導
05/14-05/20｜星座運勢週報｜唐綺陽（影/唐綺陽官方專屬頻道Youtube）

本週天王星正式的移位金牛，關注金融及財務相關議題，我們的判斷「從衝動變得務實」，想事情、做選擇時，會拿出算盤細細盤算「怎樣才值得」？除了電信的499，水費呢？電費呢？算數在這段時期會成為全民運動，而在生活、金錢與價值觀上有所改變，會有新的五感體驗。

火星進入水瓶座，從本週三中午開始，這是個「熱衷人際開拓」的星象，所以莫名的飯局增多，自己也很想拓展人脈、拓展影響力。火星水瓶也會帶動「團體」活躍、衝撞，所以不乏遊行、抗議、示威，充分展現「人民的力量」，當政者請接招。

金星將進巨蟹，想要尋求心靈慰藉與安全感。木海入相位高峰期（且木逆），會有「前世今生宿命感、無力感、被詐騙」的可能，請提高警覺。但它也強化我們的直覺力，放大我們的擔憂，容易感到隱約的害怕、不安，容易有情緒困擾，建議從過去經驗尋找未來，正視似曾相識的感覺。

重要星象：天王星移位金牛，太陽金牛尾聲，火星進入水瓶座，金星將進巨蟹，木、海入相位高峰期

工作注意↓

雙子：有貴人運，要接受貴人的教誨

巨蟹：有戰鬥力，埋首苦幹，貴人是火象星座

獅子：適合展開新計畫、新的挑戰

水瓶：當心糊裡糊塗，易錯失機運

桃花注意↓

白羊：避免感情趨淡，偶爾要耍浪漫

天蠍：小心爾虞我詐、耍小聰明會被扣分

射手：拿出真實自我，幼稚也會很迷人

雙魚：想太多或陰錯陽差，而漏接桃花

財運注意↓

金牛：有正財運，多花心力就能有所得

魔羯：投資精準，過去經驗可累積正財運

健康注意↓

處女：好好休息、飲食進補，身心要放輕鬆

天秤：心火旺、易焦躁，多注意飲食和睡眠

(中時電子報)

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
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