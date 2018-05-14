499吃到飽讓中華電信賠錢？他神解「賺翻」內幕

2018年05月14日 00:01 中時電子報 林郁庭

三大電信業者祭出499元吃到飽活動，引發全台民眾瘋搶換約。對於此499之亂現象，有網友對中華電信這一波熱潮發表神見解，認為不但獲利沒影響，股價還會往上衝。

具有從事電信業幾年經驗的網友在論壇「Mobile 01」以「中華電信(2412)499是不是賺很大啊？該梭哈嗎？」為標題，以5見解神分析中華電信這一波499吃到飽如何獲利。該位網友做出以下分析：

1.解約金等於直接賺多久的錢假設民眾剩一年半才能解約，若改辦499方案，就要付一年半的違約金，而且必須用現金支付，就如同「中華電信直接賺你1年半的錢，再綁你30個月的499合約」。

2.中華電信對於老客戶完全不補償，所以那些沒趕在優惠期限內解約的人，就不會動到中華電信獲利；也就是說，假設你是1399方案，如果擠不進去解約，每個月還是照付1399的錢。

3.大量辦理的件數能產生影響，過去辦理手機或續約最多的時間是農曆過年，可是499方案的限定七天促銷優惠，一天幾乎就可以辦個1500件了，甚至原先只使用183資費的大伯大媽團也都來排隊改成499資費，「這樣真的不會比之前賺錢？」

4. 中華電雖說沒賺錢，但多的分紅配股，還是分給股東。該位網友根據以上4點分析，中華電信股票上看150元沒有問題；根據台股收盤顯示，中華電信週五收盤價為109元。

文章一出 ，馬上吸引許多人留言附和，「中華真正的目的應該是搶下市佔率，吸飽吸滿現金流」、「499吃到飽的陷阱在於不能拿手機優惠，提前解約，解約金會嚇死人」、「沒收保證金（解約金）~ 短多；未來都是低資費~ 長空」、「短多長空，市場價格開始被破壞後，開始流血削價競爭、微利化」、「算不過電信公司的精算資費部門啦」。

(中時電子報)