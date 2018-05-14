小模坎城豪露2點搶版面 「感謝邀請」遭官方打臉糗爆！

2018年05月14日 00:15 中時電子報 施品瑜

趙欣5日就曬出坎城邀請函。（圖／翻攝自趙欣微博）

趙欣稱受到品牌邀請，卻遭對方狠打臉。（圖／翻攝自趙欣微博）

大陸90後小模趙欣，因在今年第71屆坎城影展紅毯，穿著一襲透視禮服直接露2點，備受爭議，由於沒知名度，令網友更是懷疑她為何會出現在坎城電影節，但其實趙欣日前就於微博PO出邀請函，未料近日卻遭到官方否認打臉，讓大家看傻眼。

趙欣日前以一身透視連身褲禮服現身坎城紅毯，正面深V不只開到肚臍，薄紗更是完全沒遮蔽效果，導致她直接露出胸前2點，成功吸引媒體搶拍，儘管引起關注，但大家仍不知她的身分，並砲轟她乾脆全身脫光光。

而其實在坎城電影節開始前，趙欣5日就已在微博公告會參與盛典，並曬出電影節的邀請函，對品牌方的邀請表達感謝，她寫下：「感謝法國嬌蘭（Guerlain）總裁；Laurent Boillot先生的品牌邀請。」

未料，該法國品牌昨（12日）就在此發文下回應，「此條博文涉及到我方品牌的消息，為虛假不實內容，對我司品牌口碑造成負面影響，其中涉及公司高層的錯誤引用也造成了粉絲誤導。」希望趙欣盡快刪掉貼文。

網友見狀則跟著留言虧「笑死我了，官方打臉」、「想紅想瘋了」、「臉痛不痛」、「這就尷尬了」、「官方打臉，最為致命」，造成熱烈討論。

(中時電子報)