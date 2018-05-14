鄉民在499現場自作台北市長選戰民調 他慘吊車尾！

鄉民在499活動現場自作台北市長選戰民調，柯文哲（右圖）44%、丁守中（左圖）為24%、姚文智（中）1.3%慘吊車尾！（本報系資料照片）

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中時電子報

中華電信推出499吃到飽引發民眾瘋狂排隊，有PTT鄉民則在活動現場自作台北市長「民調」，假設由台北市長柯文哲、國民黨丁守中、民進黨姚文智3人出來參選，民調初步統計，柯文哲44%、丁守中為24%、姚文智僅1.3%慘吊車尾！

以下為自作民調細節：

未加權

初步結果：柯文哲 33/75=44%

丁守中 18/75=24%

姚文智 1/75=1.3%

未表態 23/75=30.6%

自作民調時間：2018/5/13下午1:00-5:00

地點：台北市中正萬華區

對象：在中華電信或神腦假日門市申辦499方案者

目前完成份數：75/100

問卷皆由受訪者完成，未進行任何語言干擾。

性別、年齡、學歷等資料尚待交叉分析。

網友對此自作民調回應說：「75人只有1人要支持姚，一堆綠議員根本腦傷，還在那挺姚當領頭羊，超沒政治敏銳度。」、「那個1/75，好殘忍！」、「柯明明躺著選還要下跪輸誠，也是失算，唉～」、「如果差距那麼大，柯P道什麼歉。」

民進黨自提人選，目前以立委姚文智呼聲最高，但據媒體公布的最新民調，柯P有48.5%支持度，國民黨的丁守中支持度則為32.1%，姚文智竟僅有4%，慘遭網友譏笑「比啤酒濃度還低」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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