鄉民在499現場自作台北市長選戰民調 他慘吊車尾！

中華電信推出499吃到飽引發民眾瘋狂排隊，有PTT鄉民則在活動現場自作台北市長「民調」，假設由台北市長柯文哲、國民黨丁守中、民進黨姚文智3人出來參選，民調初步統計，柯文哲44%、丁守中為24%、姚文智僅1.3%慘吊車尾！
以下為自作民調細節：
未加權
初步結果：柯文哲 33/75=44%
丁守中 18/75=24%
姚文智 1/75=1.3%
未表態 23/75=30.6%
自作民調時間：2018/5/13下午1:00-5:00
地點：台北市中正萬華區
對象：在中華電信或神腦假日門市申辦499方案者
目前完成份數：75/100
問卷皆由受訪者完成，未進行任何語言干擾。
性別、年齡、學歷等資料尚待交叉分析。
網友對此自作民調回應說：「75人只有1人要支持姚，一堆綠議員根本腦傷，還在那挺姚當領頭羊，超沒政治敏銳度。」、「那個1/75，好殘忍！」、「柯明明躺著選還要下跪輸誠，也是失算，唉～」、「如果差距那麼大，柯P道什麼歉。」
民進黨自提人選，目前以立委姚文智呼聲最高，但據媒體公布的最新民調，柯P有48.5%支持度，國民黨的丁守中支持度則為32.1%，姚文智竟僅有4%，慘遭網友譏笑「比啤酒濃度還低」。
(中時電子報)
文章來源：PTT