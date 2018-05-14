鼓勵生育 綠委提議生三胎家庭「升學加分」學者：畫錯重點！

台灣面臨少子化危機，圖為醫院嬰兒室。（本報資料照片）

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中時電子報

為鼓勵生兒育女，行政院擬推第3胎發3500獎勵，有家長不買單，表示工時長、薪資低，「給1萬塊也不生第三胎！」。民進黨立委鍾佳濱建議，與其給予獎勵津貼，政府更應將生育獎勵反映在孩子身上，例如「升學加分」。台大國家發展研究所副教授辛炳隆認為「畫錯重點」，「升學加分」無法轉換成生育誘因。

鍾建議，政府應用生育獎勵作為家庭生育誘因。例如，生三胎的家庭因為對國家有「貢獻」，可有升學加分優待，將就學機會和教育資源優先給這些家庭，合情合理。辛表示，年輕人不敢生的關鍵是整體低薪環境，政府在公托、津貼補助的力道也不足，升學加分無法轉換成生育誘因。如果不盡速面對並解決生育率高齡化問題，勞動人口結構逐漸老化，父母也面臨延後退休狀況。

針對「升學加分」的主張，網友回應，直接保送台大不是更好？完了…台大要爆了。政府都不知道為什麼大家不生小孩，就是薪水低阿，吃不飽了還有機會升學？生三個誰養？民進黨立委們可以再天才一點, 例如：主張生三胎的家庭晚上10點以後可以用電, 生兩胎以下的家庭晚上10點以後限電, 沒有生孩子的家庭晚上8點以後就限電,單身不婚的全天候限電吧!

面對婦女生育逐漸高齡化現象，民進黨立委林靜儀說，過去台灣習慣就是念書去工作然後再考慮結婚，但她鼓勵女性生育計畫不要受傳統禮俗束縛，結婚也不應是生孩子唯一考量，希望能盡量破除舊觀念。網友問林靜儀在講啥？是鼓勵未婚生子嗎？基督教不戰嗎？

(中時電子報)

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