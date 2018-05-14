創紀錄！洛克斐勒夫婦珍藏249億元敲槌 全捐公益

畢卡索（Pablo Picasso）名作「拿著花籃的女孩」（Fillette a la corbeille fleurie）(圖片來源:佳士得)

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中時電子報

已故美國銀行家洛克斐勒夫婦的藝術珍藏品周末在紐約佳士得拍賣，總計締造22項世界紀錄，總拍賣金額：8億3200萬美元（約新台幣249億元），更創下私人珍藏和藝術品的最高拍賣金額。洛克斐勒家族將把拍賣全部所得捐作慈善公益。

佳士得（Christie's）說，在洛克斐勒家族名氣加持下，1500多件收藏全部拍出。其中，備受矚目的珍藏藝術品：畢卡索（Pablo Picasso）1905年創作的名作「拿著花籃的女孩」（Fillette a la corbeille fleurie），以1億1500萬美元（約34.26億台幣）天價賣出，是史上畫作第6高價。這幅畫將出借法國巴黎奧塞美術館（Paris's Musee d'Orsay）9月起的畢卡索作品展。

畢卡索目前以超過1億美元高價拍出的畫作，總共有4幅。除了他以外，沒有其他藝術家以這樣天價拍出的畫作超過一幅。此外，洛克斐勒夫婦珍藏的法國印象派畫家莫內（Claude Monet）和野獸派畫家馬蒂斯（Henri Matisse）的作品，也刷新這兩位藝術家作品的拍賣紀錄。

佳士德拍賣洛克斐勒珍藏，總計拍得8億3200萬美元，遠遠超越2009年名設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）和他的伴侶貝爾傑（Pierre Berge)珍藏品拍得的4億8400萬美元。

(中時電子報)

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