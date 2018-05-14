5／14三大報頭條要聞

2018年05月14日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●台北市長選情大逆轉。根據旺旺中時媒體集團最新民調，國民黨提名的丁守中PK柯文哲，丁以42.7％比36.5％勝出，即使綠營自提賴清德應戰，丁仍以40％支持度，勝過柯P的32％與賴揆的13.2％，換句話說，民進黨無論是否支持柯文哲，丁守中都會贏。

●教育部拒發聘書予校長當選人管中閔，前副總統呂秀蓮與前行政院長張善政昨天跨越藍綠界線，以台大校友身分發表共同建言，支持台大臨時校務會議決議，強調「不是挺管、是挺法治」，「我們並非支持任何個人，而是呼籲任何爭議必須回歸法治解決。」

●年金改革法案7月1日即將上路，花蓮縣政府與金門縣政府14日以地方政府名義主動聯合提出釋憲案。花蓮縣長傅崐萁與金門縣副縣長吳成典預計委託8名陣容堅強律師團在立法院說明釋憲策略，共同為退休軍公教發聲，盼捍衛退休公教權益。

●今年學測以後，一個奇特的現象出現了，許多明星高中的畢業生紛紛「西進」對岸，有些高中甚至從以往的每年4、5人暴增為40、50人，而這一批都是菁英學子，不但讓台灣大學生整體的「量」銳減，也將出現「質」的變化；另一個現象是大學教師西進，少子化加上年改效應，不少大學教師到歐美、大陸或港澳發展。師生都出走，高教市場空洞化。

◎旺報

●嘹亮的汽笛聲和鞭炮聲中，大陸第一艘國產航母001A型13日母親節清晨不到7點，在多艘拖船的簇擁下首次離開了港口，朝著大洋深處駛去，赴相關海域執行海上試驗任務。央視報導，主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性。自去年4月26日下水到如今海試，共計一年2週。這艘航母被定位為大型載機作戰平台，是大陸海軍航母綜合作戰力量建設征程的新起點。

●「只有『毒』果，沒有『獨』果！」打著「台灣老蔡」的品牌，來自高雄的蔡昭慶在大陸經營水果生意15年，目前已打入廣州、深圳、上海及江浙等地一線城市的超級市場，現階段一星期出貨15個貨櫃、105噸的鳳梨到大陸；他強調，「短視經營，毀滅一切」，讓水果變成毒果，有朝一日被市場所唾棄，「這最可怕」。

●中共解放軍近期頻頻對台秀肌肉，專家指出，大陸高科技武器發展快速，現代戰爭喪失制空權等於喪失制勝權，無人機將成為未來假使台海作戰的主角，無論是足以封鎖台灣高速公路、軍事基地聯外道路的天雷系列「航空布撒武器」，或是會逼迫國軍開啟雷達攔截的ASN-301反輻射無人攻擊機，這些攻擊行動都可在數小時內完成，改變了台海作戰形態。

●大陸日前爆發空姐搭乘網約車慘遭姦殺，引起一陣輿論嘩然。陸媒以央視為首紛紛揭露網約車亂象，平台之間的「燒錢」大戰導致非法「黑車」變多，許多司機違法上路。另外，有消費者爆料被亂收費的經歷，10分鐘車程的車資高達200多元（人民幣，下同），向平台投訴也石沉大海。

◎工商時報

●台塑集團開拓「電池儲能」布局出新招！有鑑兩岸積極擴大綠能建置，主掌綠能、創新事業的台塑集團管理中心委員王文潮，決定強化鋰鐵電池穩定特性，加速切入「綠電儲能」領域；透過結盟日本豐田於雲林麥寮推展風力發電、加碼建置嘉義新港廠區最大太陽能系統，作為電池供應鏈推進「綠電儲能」之示範前鋒。

●金融時報報導，儘管阿根廷時隔十多年再次向國際貨幣基金（IMF）尋求金援，但仍無法遏止該國貨幣繼續探底。摩根大通還警告，若阿根廷央行本周無法順利延展約300億美元短期債券，這場貨幣貶值危機恐將面臨失控風險。

●受到美國退出伊朗核武協議，以及美國原油庫存減少等因素影響，國際油價彈升大漲；在經濟部11日晚間啟動油價緩漲機制後，中油宣布自14日凌晨零時起，最新國內各式汽、柴油價格每公升漲價0.6元。

●520將屆，蔡政府執政兩周年之際，行政院長賴清德本周將親自召開記者會拋出新經濟移民法、少子化解方、搶救低薪等三大有感政策，賴揆今（14）天將召開首場記者會，以「我國薪資現況、低薪研究及其對策」為題，說明搶救低薪問題解方。

(中時電子報)