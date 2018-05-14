NBA》東決開打就爆冷 綠軍狂電騎士25分摘勝

2018年05月14日 05:49 中時電子報 黃及人

荷福德投進球後，整個塞爾提克板凳席球員都跳了起來慶祝。(美聯社)

球迷期待已久的NBA東區冠軍賽14日開打，沒想到隨即大爆冷門！塞爾提克賽前宣告更換先發陣容奇招奏效，搭配成功防堵「小皇帝」詹姆斯的兇猛火力，綠衫軍最後以108比83爆冷擊潰騎士，第2戰16日續在波士頓進行。

塞爾提克總教練史蒂文斯賽前宣布，改由昨天放話防守詹皇出色的馬可斯莫里斯，取代貝尼斯的先發中鋒位置，一開賽果然達成不錯效果，更靠荷福德、傑倫布朗、莫里斯等人火力，綠衫軍打完首節，就取得36比18遙遙領先。

甚至雙方打完上半場，塞爾提克擴大領先差距到26分，也創下詹姆斯所在球隊的季後賽半場最大分差紀錄，不過騎士怎可能輕易認輸，第3節也在洛夫、詹姆斯兩人帶領，單節轟下29分，打完前3節，把雙方差距追到只差14分。

可是來到末節，塞爾提克重新掌控場上攻守節奏，塔圖、莫里斯、史馬特等人接連突破騎士防線，竟然打出一波誇張18比4，綠軍領先差距擴大到29分，迫使騎士總教練泰隆盧打到最後7分鐘，就把所有主力換下宣告投降。

史蒂文斯再次展現優異教練功力，帶領綠軍擺脫缺少厄文、海沃德兩大主力的劣勢取勝，塞爾提克14日全隊3人得分破20，布朗攻下全場最高23分，莫里斯21分、10籃板，荷福德20分、6籃板及4助攻，塔圖16分。

詹姆斯交出今年季後賽最差手感，全場投16中5，含三分球5投0中，雖拿15分、9助攻與7籃板，卻發生全場最多的7失誤，連帶影響騎士整體進攻發揮，全場命中率僅3成60(三分命中率1成54)，當然難逃慘敗命運。

(中時電子報)