養生紅藜入味櫻桃鴨！高樓自助餐品宜蘭

2018年05月14日 05:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

櫻桃鴨、鴨賞、金棗、三星蔥皆美味，高樓賞美景、舌尖品宜蘭！雪山隧道開通後，台北到宜蘭距離拉近了！風光明媚、好山好水的宜蘭是很多國內外觀光客的最愛！事實上，雨水充沛，蘭陽溪上游無污染的水流，孕育著優良的農特產品！

50樓Cafe-三星蔥餅捲櫻桃鴨&椒味金棗蒜苗鴨賞。（Mega 50提供）

近來藉由當地食材發展出屬於宜蘭的特殊料理！其中櫻桃鴨更是許多老饕最愛！皮脆多汁、微辣鹹香入口即化！不是吃櫻桃的「櫻桃鴨」目前主要在宜蘭三星大量飼養！然櫻桃鴨也有新吃法！當養生紅藜入味櫻桃鴨不僅口味層次更豐富，加上堅果野蔬吃起來更有嚼勁，也能補充纖維質！據醫學研究證實，紅藜可降低膽固醇及肝發炎指數等效果呢！

想吃不一樣的buffet嗎？不妨來板橋走走吧！位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，憑窗遠眺，以台北101領軍的壯麗天際線，宛如畫軸般在眼前展開，來客莫不為之驚艷！曾多次在廚藝競賽中奪冠的主廚陳俊杉，自5月16日至31日推出「品味蘭陽」活動，以蘭陽平原豐饒的物產和吃食，外加餐廳既有的招牌料理，像是品質保證的爐烤美國自然牛、選項多樣的海鮮吧以及現打蔬果汁，讓消費者快意飽餐。

50樓Cafe-醋漬溫泉番茄乳酪沙拉（左）、50樓Cafe-金棗玄米活蜜雞湯（右）。（Mega 50提供）

擁有近30年資歷的主廚陳俊杉表示，擁有好山好水的宜蘭，被稱為台灣的後花園，美食名產別具特色，從鹹到甜應有盡有，配合活動的推出，他特別網羅的在地食材包括豪野櫻桃鴨、鴨賞、金棗、三星蔥、富含礦物質的溫泉番茄、溫泉空心菜、以及現流的花枝、曼波魚和吻仔魚，另有最具代表性的傳統小吃，如糕渣、卜肉、肉羹、包心粉圓、花生捲冰淇淋…等等，也會躍上餐檯，增添道地風情。

「品味蘭陽」活動中，除了現流生魚片、琳瑯海鮮吧、和最受歡迎的爐烤美國自然牛之外，還有(以現場實際供應為準)現煮的當歸羊肉湯，匯集了糕渣、紅糟卜肉、三星蔥培根捲的炸物拼盤，蒸氣海鮮區也有吻仔魚茶碗蒸、蟹肉茶碗蒸、酒釀蝦、花枝圈、螃蟹、牡蠣、扇貝…等。

其它主題佳餚則包括：醋漬溫泉番茄乳酪沙拉、椒味金棗蒜苗鴨賞、紅藜麥煙燻櫻桃鴨胸堅果野蔬、金棗玄米活蜜雞湯、蒜味肉羹、香煎櫻桃鴨胸佐松露紅酒醬、三星蔥櫻桃鴨披薩、三星蔥油蒸鱸魚、酸筍曼波魚、蝦醬溫泉空心菜、三星蔥餅捲片皮櫻桃鴨…等，道道美味，口口滿足！甜食也有極具在地特色的巧克力奶凍捲、桂圓杯子蛋糕、藍莓優格豆花、包心紅豆粉圓、和花生捲冰淇淋，為飽餐畫下完美的句點。

(中時電子報)