南、北故宮免門票！518博物館日優惠多

如海外觀光客來台首選的故宮博物院，平常成人門票要1張150元，518當天也是免費參觀。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

五月除有溫馨母親節，也是喜歡藝文的朋友不可錯過的好時機。一年一度的518博物館日在本週五到來。更特別的是，本年的博物館日正逢周五，國內各大博物館和美術館也跨六日推出各式好康。如518當天南、北故宮免門票，文青男女，你準備好了沒？

國際博物館協會（ICOM）於1977年在法國巴黎發起，將每年的5月18日訂為國際博物館日，從此518國際博物館日成為全球性博物館界的盛事。今年，中華民國博物館學會與文化部合作推出台灣518國際博物館日串聯計畫，邀請全臺各地博物館、美術館、地方文化館等以「主題活動」及「響應行動」為雙主軸進行活動徵集。

文化部長鄭麗君（右）、中華民國博物館學會理事長蕭宗煌%28左%29以手機掃描OR_Code進入518國際博物館日網站。（文化部提供）

文化部鄭麗君部長說明518國際博物館日是以各個博物館為主角，文化部是博物館的推手。自啟蒙時代開始，博物館就是人類文明的視窗，呈現文明的觀點，以自身載體的魅力，反省並推動與當代社會議題對話。2015年博物館法通過後，文化部創造150公分臺灣特有亞種的梅花鹿「阿博」為博物館的代言親善大使，邀請大家認識臺灣的博物館以及台灣的多元文化。

今年共有全台72家博物館及地方文化館共同串連響應國際博物館日，各館在5月接連推出各項優惠措施及活動，其中包括南、北故宮與台博館、台東史前文化博物館、台中自然科學博物館（收費特展除外），都將在5月18日提供免門票入館優惠。

如海外觀光客來台首選的故宮博物院，平常成人門票要1張150元，518當天也是免費參觀。而離台北車站最近的國立台灣博物館，平常成人門票是一張30元，然從從5月18日～5月20日(日)入館免門票(含本館、土銀展示館及南門園區)、5/19及5/20購票送教育參觀券。

文化部今年協同教育部、國立故宮博物院，與中華民國博物館學會合作，串連全國博物館及地方文化館活動，辦理FB粉絲團抽獎；全臺館所也在五月推出各項優惠措施及響應活動，例如5月18日享優免門票入館，活動或商店好康折扣，歡迎民眾踴躍參與。更多活動詳情及優惠訊息請上518國際博物館日活動網頁、臉書粉絲頁。

(中時電子報)

小朋友與518國際博物館日代言人「阿博」合照。（文化部提供）
「518國際博物館日」活動網頁
「518國際博物館日」FB粉絲團
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