Live》勝投被搞砸 大谷翔平拚6.1局白忙一場

大谷翔平6.1局狂飆11K，打破天使隊史三振紀錄。(美聯社)

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中時電子報

(06:42更新)效力天使的「二刀流」大谷翔平，今(14日)在主場迎戰雙城，他主投6.1局，狂飆11次三振，生涯前6場先發飆出43K，打破天使高懸56年的隊史紀錄，然而，大谷退場後，接替的投手沒能守住領先，讓雙城追平比分，7局打完，兩隊暫1比1戰平，大谷無緣第4勝。

母親節這天，今年得在國外過節的大谷，和其他球員一樣，戴著粉紅色球帽走上投手丘，這也是大谷自美國時間4月17日後，本季第三度於主場登板。大谷前一場先發對水手，用98球繳6局失2分優質先發摘第3勝；此役對決雙城，他的狀況更上一層樓。

大谷雖然開賽1上，就遭該局首棒打者多希爾(Brian Dozier)敲安，不過隨即回穩，力保不失；接著他一路投到5局，僅再被打出1支零星安打、無失分，火球最快球速催到159公里、搭配拿手武器滑球跟指叉球，讓雙城打者叫苦連天，飆出多達10K。

值得一提是，攤開天使隊史，過去生涯前6戰總計38K的最多K紀錄，由左投貝林斯奇(Bo Belinsky)在1962年所創。大谷投完前5場，已經累積32K，這場比賽很有機會破紀錄；他也不負眾望，在3上連續飆出3K達標。

大谷展現好身手，但天使打線卻也被雙城先發羅梅洛(Fernando Romero)壓制，前4局1分未得，直到5下，才靠著2支安打和野手選擇，攻得寶貴的1分。僅1分差的局面，大谷6上卻碰上麻煩，控球稍有不穩，送出保送又暴投，讓雙城首度站上得點圈。

不過，在天使喊出短暫停後，大谷臨危不亂，適時發揮解危本領，連抓2個出局數；最後他K掉雙城4棒羅沙里歐(Eddie Rosario)、力保不失，用力拍擊手套，霸氣的替自己喝采。大谷順利投完6局、無失分，連續2場繳出優質先發。

到了7上，大谷再度走上投手丘，這是他本季第二度投到第7局；不過他取得1出局後，保送了莫里生(Logan Morrison)，此時投球數已達103球，教練團決定將他換下。然而，接替的中繼投手貝卓西恩(Cam Bedrosian)沒能替大谷解危，反而讓大谷留下的跑者跑回追平分。

兩隊戰成平手，大谷白忙一場，與第4勝擦身而過；總計他投6.1局，用球數來到本季新高的103球，被打3安、失1分，狂飆11K是本季單場第二多，另有2保送。

(中時電子報)

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