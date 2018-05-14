世足》倒數31天－籤運雖好 綠鷹沙烏地仍被看衰

2018年05月14日 06:55 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

有人說今年世足賽開幕戰為史上最弱的對戰戲碼，的確，當世界排名66的俄羅斯對上70名的「西亞綠鷹」沙烏地阿拉伯，實在很難令人興奮。而俄羅斯因為是世足東道主，沒資格賽可以賺排名積分，沙烏地的排名在32強敬陪末座，被看衰其來有自，台灣運彩也開出他們1賠900的奪冠賠率。

其實沙烏地足球從1980年代中期崛起，自1984年起，他們連5屆亞洲盃打入決賽、3度奪冠，1994年世足處女秀更是一鳴驚人，先輸荷蘭但連勝摩洛哥、比利時，昂首挺進16強，才被後來的殿軍瑞典3比1淘汰。

然而西亞綠鷹的世足驚奇更像是驚鴻一瞥，隨後3屆他們都沒缺席，卻再也沒嘗過勝利滋味，尤其2002年被「鐵頭王子」克洛澤上演帽子戲法，遭德國8比0痛宰，大概是沙烏地少數令人記得的世足事蹟，卻是極為難堪的回憶。

錯過南非與巴西之後，沙烏地在亞洲區最終輪資格賽藉淨勝球擠下澳洲，以B組第2直接拿下俄羅斯世足賽門票。沙烏地晉級關鍵戰是在最後1役1比0擊敗日本，但當時日本已經晉級，多少讓沙烏地占了些便宜。

無論如何，能在12年後重返世足，仍是令人振奮的成果，未料荷籍教頭范馬維克（Bert van Marwijk）合約到期，沙烏地足協竟然不願和他續約。改聘阿根廷教頭包薩（Edgardo Bauza）才兩個月，又閃電換上其同胞平濟（Juan Antonio Pizzi）。

平濟是智利在2016年百年美洲盃的冠軍教頭，也帶領「南美紅魔」殺進去年周濟國家盃（聯合會盃）決賽，才以0比1敗給德國。他帶領的智利維持過去窒息式高壓搶攻的戰術，但智利擁有桑契斯（Alexis Sanchez）、比達爾（Arturo Vidal）等好手，堪稱隊史的「新黃金一代」，沙烏地可沒有這些超級巨星。

最重要的是，不論美洲盃、洲際國家盃踢得多好，平濟帶領的智利最終在世界盃資格賽慘遭淘汰，也為此辭職負責。結果沙烏地不要帶領他們出線的范馬維克，卻聘了讓智利出局的平濟…

沙烏地前鋒阿薩拉威（中）在本屆世足資格賽攻入並列最多的16球，但其中8球是對弱旅東帝汶的兩回合所攻入，灌水成分高。（美聯社資料照）

說沙烏地沒有球星，也許有人不太服氣，他們還有並列本屆世足資格賽進球王的阿薩拉威（Mohammad Al-Sahlawi）呢！但他本屆世足資格賽攻進了16球，其中有8球是在第2輪40強資格賽對弱旅東帝汶的主客兩回合所獲，還有兩球是進巴勒斯坦，參考性都不高。

欠缺球星也好，教練亂換也罷，沙烏地本屆世足唯一利多，就是籤運為亞洲5隊之最。倘若首戰地主俄羅斯還沒打開身手，最後一戰又守住「埃及梅西」薩拉（Mohamed Salah），西亞綠鷹說不定就這樣偷偷飛進了8強。不過做夢容易，稍微不慎可能就是讓薩拉重演當年克洛澤的大屠殺，把沙烏地打回原形。

沙烏地阿拉伯小檔案

★世界排名：70

★世足參賽次數：5

★世足最佳成績：16強（1994年）

★上屆成績：未晉級

★總教練：平濟（Juan Antonio Pizzi）

★台灣運彩奪冠賠率：900.00

(中時電子報)