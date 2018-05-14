MLB》史坦頓準完全打擊！率洋基再勝運動家

2018年05月14日 07:55 中時電子報 蔡銘仁

進到5月，天氣越來越炎熱，史坦頓(Giancarlo Stanton)的手感也逐漸加溫，洋基今(14日)再戰運動家，史坦頓大發神威，單場4打數4安、包括本季第10號全壘打，貢獻全隊最多3分打點，以「準完全打擊」的身手，率領洋基6比2贏球，斬獲二連勝。

球季第一個月，史坦頓狀況奇慘無比，淪為被洋基球迷撻伐的對象；不過，他今天可沒讓現場40538名球迷失望，只要站上打擊區，就能擊出安打，更在5下挑戰中外野全壘打牆，用403英尺的陽春炮狙擊運動家先發安德生(Brett Anderson)，差1支三壘安打完成罕見的「完全打擊」。

這是史坦頓繼美國時間4月23日對雙城後，本季第二度單場4支4；連同此役，他近6戰狀況火燙，23打數揮出9安，其中包括3發全壘打，成為洋基第4名達10轟的打者。一度打擊率跌破2成的史坦頓，如今打擊率已回升到2成52，距離生涯1000安里程碑，也僅差1支安打就能達標。

有史坦頓豪打領軍，洋基打線全面爆發，揮出12安、攻得6分；洋基王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)也延續好狀況，用106球繳6局失1分好投，連續2場投出優質內容。洋基投打俱佳，輕取運動家奪勝，拿到近22戰的第19場勝利，戰績持續緊咬紅襪。

(中時電子報)