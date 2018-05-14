正妹電信員怨499「8大亂」 一張照讓網友全歪樓

有通訊行正妹貼出這幾天申辦民眾8大亂象，沒想到發文附圖實在太吸睛，讓網友歪樓留言。(圖/取自爆怨公社，經照片當事人授權使用)

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中時電子報

中華電信推499方案人潮不斷，跟進推出促銷方案的台灣大與遠傳門市，母親節一早並排的三家門市出現排隊人潮。(本報系資料照/王英豪攝)

中華電信「母親節499元吃到飽」方案活動倒數第二天，連日引爆搶辦熱潮，今（14）日一早7點半不到，就有門市已出現排隊民眾。不過，這波風潮也掀起「499之亂」，有通訊行正妹貼出這幾天申辦民眾8大亂象，沒想到發文附圖實在太吸睛，讓網友歪樓留言說，「成功轉移499焦點」。

電信三雄引爆「499之亂」，有通訊行員工在臉書社團「爆怨公社」大吐苦水，感嘆「被轟炸（得）很厭世」，形容搶辦熱潮猶如「喪屍」亂象，同時也詳列被最多人誤解的申辦相關Q&A規定，讓網友能更了解這次活動方案。

她不解表示，通訊行員工沒有代排隊去中華電信辦解約，「我看起來像跑腿王？」且對於無法協助客戶查合約，讓她無奈說，「系統已經當掉了、壞掉了！因為你們的499，然後電話打不通，我也沒有辦法因為你們一直打啊！」她感嘆，申辦民眾有時間像「喪屍」一大早就在門口排隊，花上數小時就為了省幾百塊，「我也是真醉了」。

貼文附圖自拍照引起網友歪樓留言。(圖/取自 爆廢公社)

除了列出499「8大亂」，貼文附圖的自拍照卻意外成為網友焦點，吸引網友目光歪樓留言，「這照片成功轉移了我對499的焦點」、「想找你辦手機」、「這張好漂亮」，還有網友說，「只要是妳說的我都支持」、「會有1000人明天會去妳門市找你辦499」、「辦手機有沒有送你的line？之類的」。

她提醒，499資費方案沒有吸收違約金、沒有搭配0元手機，且就算是上個月剛辦999續約，也沒有賠償，「你買了一台100萬車，下個月他促銷變80萬公司會賠償你？」而原本1399高資費用戶月租想轉約499資費，她說，月租還沒到就是要解約，沒有要攜碼也是要解約，別忘了還有萬元手機優惠，「你吃乾抹淨想解約不用還嗎？」

(中時電子報)

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