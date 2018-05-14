NBA》沒有吹牛！莫里斯讓詹姆斯G1投6中2

2018年05月14日 08:11 中時電子報 黃及人

當馬可斯莫里斯昨天公開放話，強調自己是除了里歐納德以外，聯盟最會防守「小皇帝」詹姆斯的球員，不少球迷都認為他在吹牛，沒想到莫里斯今天用實際行動告訴全世界，他不僅守住詹皇，更拿21分、10籃板粉碎外界負評！

在東區冠軍賽第1戰中，馬可斯莫里斯總共防守詹姆斯24個回合，結果讓詹皇投6中2、僅拿5分，更難得的是，莫里斯開賽只打2分多鐘，就吞個人第2次犯規，卻在接下來他打的30分鐘時間，只有增添1次個人犯規。

「我是一個好勝的人，而詹姆斯是當今聯盟最強的球員，我想今晚我防守他的表現，可以當作以後我跟自己小孩說故事的題材，」莫里斯表示，「至於我的手感，我只是照著比賽節奏走，且得到一些空檔，我也把球投進了。」

騎士慘敗25分的主因，除了詹姆斯手感欠佳，更因三分球火力陷入低迷，上半場竟然12投0中，直到第3節，才靠柯佛投進全場第1顆三分球，全隊三分球投26中4、命中率1成53，就算詹皇及時回神，恐怕也救不了騎士。

此役場上正負值－32，追平季後賽生涯最差的詹姆斯無奈表示，塞爾提克從比賽一開始就進入狀態，就算用兩人包夾，塞爾提克仍有辦法取分，但他強調就算面臨G1慘敗，「在當前這個階段，我一點也不擔心！」

(中時電子報)