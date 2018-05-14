談陳菊接府秘書長適應問題？蔡英文：全台沒幾個敢欺負菊姐

2018年05月14日 08:35 中時 陳弘美 、 方濬哲

今總統蔡英文上周玉蔻節目《蔻蔻早餐》談到，陳菊接總統府秘書長一事，蔡英文表示當初是自己決定要菊姐(陳菊)做總統府秘書長的，也跟行政院長賴清德談過，他表示「很棒」。蔡直言改革需要一個政治能樣，需要跟社會溝通，一個社會信賴的人。至於陳菊接秘書長適應問題？蔡英文笑答：「全台沒幾個敢欺負菊姐 」。

蔡英文表示「我和菊姐感情很好」選擇菊姐做總統府秘書長，是自己的決定，有問過賴揆，賴說很棒，但一開始菊姐沒有立刻答應，因為她身為高雄市長，要取得高雄市民的諒解 需要高雄市民的支持，蔡總統也透露，菊姐北上不是問題，變數是時間，向高雄市民交代好，才可北上。

蔡英文也稱讚陳菊領導風格，她來自於高雄市，長期擔任地方首長，非常親民、親切，可以柔滑總統府的嚴肅角色，菊姐可創造親民的總統府。想跟總統直接溝通的人太多，有菊姐在，就不一樣，菊姐受大家敬重、有分量，可以做溝通的管道。

至於適應的問題，蔡總統笑著說到「全台沒幾個敢欺負菊姐 」，花媽馬上就適應總統府，總統府也因此熱鬧起來，幕僚很花媽搭配很好，花媽可以負擔和幕僚可以溝通。至於與賴、菊稱之「金三角」。總統也表示不論怎麼說，就是一個團隊，每個人都有角色扮演。

(中時 )