卡民眾赴陸 邵宗海：蔡政府在怕什麼？

總統蔡英文。(本報系資料照)

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中時電子報

陸委會日前表示，中國大陸各級組織結構近10年來多有調整，兩岸交流情勢不斷改變，陸委會將會同各主管機關持續檢討、研議公告台人禁止任職的中國大陸黨政軍機關。澳門理工學院名譽教授邵宗海指出，蔡政府卡台灣民眾到大陸發展的作為是明目張膽的集權體制。邵宗海直言，蔡政府若認為大陸是在吸乾台灣人才，70年代、80年代很多人去美國留學，怎不說美在吸乾台灣人才？「蔡政府在怕什麼？」他說這代表陸委會、國安會都沒有概念，心裡只想著所謂的台灣價值。

大陸國台辦等多部委先前公布31條「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（惠台31條），內容涵蓋金融、就業、教育、醫療、影視等多個領域，不僅將給予台資企業與個人和大陸同等待遇，範圍之廣更是前所未見。

邵宗海接受中評社訪問時指出，大陸特別開放台灣教授去執教，台灣卻要求台灣人不能進黨政軍機構工作，他說若教師赴陸不能到學校工作，還有哪裡可以去？邵宗海直言，台灣年輕人出不去，又不能給一個宣洩的機會到大陸就職，「這些人在台灣找不到工作，就只能自暴自棄，在社會裡面會引發一種不滿的憤青」。

邵宗海說年輕人若去大陸就職謀發展，對於能否適應生活習慣或者能不能磨合成功，大家都會深思熟慮，評估31條惠台政策到底對台灣好不好，蔡政府何必出手阻擋？

(中時電子報)

文章來源：中評社

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