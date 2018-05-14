年輕人低薪壓力大！蔡英文承認：政府溝通不夠

2018年05月14日 09:06 中時電子報 陳弘美

今總統蔡英文上周玉蔻節目《蔻蔻早餐》專訪時談到，年輕人低薪與就業問題，蔡英文表示年輕人面對問題太多，政府帶頭加薪，再鼓勵私人企業加薪，透過稅改減輕賦稅，長照則能減輕家裡照顧長者的負擔，還有公宅等等。蔡英文坦言有時間壓力，所以是以急行軍方式進行，但政府溝通不夠，所幸現在有初期成果，接下來需要時間深化、廣化。

蔡英文表示，2015年經濟成長0.8，2016年我們才執政半年經濟1.5，2017經濟往上走，經濟成長都超乎大家預期，今、明年都穩定成長趨勢。但年輕人低薪、生活苦，蔡英文則表示「為年輕人打好基礎，是每個政府執政重點」。

但打下基礎，也要解決問題，年輕人面對問題太多，如：低薪、創業、生活壓力大、養兒育女，政府帶頭加薪，再鼓勵私人企業加薪，透過稅改減輕賦稅，長照則能減輕家裡照顧長者的負擔，尤其是失智和失能者照顧，還有公宅與改善低薪全套方案，且具體協助他們少子化問題，

「5+2」產業政策就是為他們努力，透過這個這政策，提供工作機會和產業轉型，這個決心夠吸引國外大公司來台，吸引台灣年輕人。我們有時間壓力，所以是以急行軍方式進行，但政府溝通不夠，不過現在有初期成果，深化、廣化需要時間。

至於，軍改得罪很多人會後悔嗎？蔡英文表示，不會，這是需要做的事，不後悔，我要把國家拉回來，這是負責任政府需要做的。

(中時電子報)