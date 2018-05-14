教育部「拔管」 黃榮村：進行法律訴訟 一定是烽火連天

2018年05月14日 09:23 中時 林志成

教育部「拔管」後，台大擬提起訴願解決，前教育部長黃榮村促請行政院長賴清德出面解決，否則一開始啟動大量的法律訴訟，選舉又要到了，一定是烽火連天，不僅台大，台灣的整體大學勢必捲入，最後成為無謂的攻治芻狗，這像個正常上進的國家該做的事嗎？

本報推出蔡英文總統就職2周年專題，對於教育部否決管中閔台大校長當選人對台大及台灣高教的影響，黃榮村以書面文字答覆全文如下：

一、MOE（教育部）是國立大學廣義上的董事會，過去在戒嚴時代絕對是積極管理的。拜台灣民主深化之賜，又一直修改大學法，所以國立大學已經習慣在校長遴選上，教育部的鬆鬆管理，縱有問題，也大半是內部解決。而且又有教育基本法，規範教育中立不受政治政黨影響，雖然在上次高中歷史課綱的制訂，作了不好的示範，但基本上大學也久已習慣讓校園與政治政黨保持距離。

但是台大在教育部一反過去常態，主動積極出擊，連續逼台大校務會議作出兩次強烈的意志決定，看起來是陷入僵局，也有好幾個殘局未解，有點血肉模糊，不是一個像樣的國家該有的結局。想想看英國政府與牛津劍橋，日本政府與東京京都大學對抗的局面，那是不可思議的，在日本發生時已是學運遍佈，國家陷入動盪不安之時。

大學的校長遴選方式雖各有不同，但看到政府力量如此介入，難免想像背後的政治與政黨陰影，大學當然會深受震撼，怕下次輪到自己，也更氣憤大學自治的自主性與尊嚴受到踐踏，集體的不安與憤怒，必須予以正視。大學一向是國家競爭力的重要一環，不能因台大事件，弄得分崩離析。

二、台大從日治走過戒嚴解嚴到民主法治時代，早就培養出一種 anti-establishment (反建制）的悠久傳統，不管誰執政都是一樣的，現在雖然已不那麼強烈，但一點都不能忽視。現在的教育部與執政黨，更要深體該一精神，不要以為祇有自己在校園時的行動，才叫反抗，歷史是一直在辯証中發展出來的，掌權後更應予以尊重才對。作決策的政務官員也一樣，不因為曾在學術界待過，就自以為了解台大，台大是比你想像更為廣闊的地方。

但是台大讓一些有問題的人，來搶佔主導具有正當性的議題，以後也會有副作用的。台大在此過程中，出動了太多國民黨執政時期的前朝政務官，以及過去保守派的要角，雖然後來內部自生的力量逐漸跟上，但第一印象經形成，不是一個好跡象。

三、困難問題的解決常要從源頭下手，再提高高度出手。此次台大事件先從立法院點火，後來發現情況不對一走了之，又沒讓教育部罷手，終致大火遼原。立法院執政黨團應有道德責任，出面促請行政院賴院長出面解決，雖然前景仍然難料，但至少先表現一點誠意。否則一開始啟動大量的法律訴訟，選舉又要到了，一定是烽火連天，不僅台大，台灣的整體大學勢必捲入，最後成為無謂的攻治芻狗，這像個正常上進的國家該做的事嗎？

(中時 )