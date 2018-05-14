真相曝光？姚明與澳洲美女的緋聞又被重提

2018年05月14日 09:39 中時電子報 盧品青

勞倫2012年在WNBA西雅圖風暴隊退休。(美聯社)

勞倫在2004年雅典奧運為《Athens Dream》雜誌拍攝的封面。(美聯社)

前澳洲女籃隊長勞倫傑克生(Lauren Jackson)6年前從WNBA(美國女籃聯盟)退役，她當年與姚明的「緋聞」一直流傳到今日。喜歡揭發內幕的作家「小張論體育」前日在陸媒《新浪體育》發表一篇文章，自稱他看穿了「澳大利亞美女隊長對姚明示愛的真相」。

勞倫傑克生擁有196公分的身高、驚人的球技、以及罕見的美貌，成為澳洲女籃史上最有名的球星。勞倫2001年加入WNBA，「移動長城」姚明則是2002年NBA選秀狀元，勞倫比姚明小1歲，從好事者的角度來看，這對男女似乎很相配。

2008年北京奧運閉幕式，勞倫從澳洲代表團走出來叫住姚明，姚明要與她握手，但勞倫一把抱住姚明，她開心地擁抱了幾秒，然後伸手拍了拍姚明的胸脯才離去。

這一下子不得了，謠言傳得滿天飛，都說是「姚明拒絕了勞倫，但多年後勞倫依然愛著姚明」，西雅圖媒體(勞倫效力西雅圖暴風隊)也報導過這件事。當時姚明剛和葉莉結婚(2007年)，搞得他很尷尬。

小張煞有其事地說：「這個大白妞(勞倫)並不單純，她搭上大姚就是居心不良，國內球迷都被她忽悠了。這個大白妞拍過裸照，可見是個愛慕虛榮、愛出風頭的女人。還好大姚見多識廣，看穿了西方人的狡詐，沒有接受這個投懷送抱的大白妞。」

然而事隔多年，大家早就弄清原委，其實哪有什麼祕密真相，小張的文章被大陸網友狠狠吐槽。「這種意淫太噁心了。」「你是想要宣揚什麼價值觀嗎？」

勞倫本人當時也很意外，她直呼這太扯了，「別開玩笑了，7呎6吋高的中國男人？我尊敬他是個優秀的籃球選手，如此而已。我只是表現很熱情，我想這是文化差異，中國人平常應該不會像我這樣。」閉幕式現場人擠人，單單就是姚明好認，高出身旁的人兩個頭，所以勞倫才會看到他。

至於2004年為雜誌拍攝裸照，當初勞倫是跟其他奧運選手一起拍的。這種事在美國確實為她帶來困擾，不過家鄉澳洲似乎習以為常，男女選手都有拍，後來勞倫還當上2012年倫敦奧運的澳洲掌旗官。

勞倫職業生涯後期因為傷痛纏身苦不堪言，經常夜不成眠。姚明這件事距今將近10年，勞倫或許早忘記了，沒想到依舊是某些人閒嗑牙的話題，與其提醒大家不要相信西方白人，不如多提醒自己不要輕信網路流言。

(中時電子報)