立委提案修正警械使用 葉俊榮：恐仍許多環節待處理

2018年05月14日 09:54 中時 陳建瑜

立法院內政委員會今審查《警械使用條例部分條文修正草案》案，藍綠立委提案中希望增設「警械使用鑑定委員會」。內政部長葉俊榮今表示，此構想有其道理，可彌補法院專業方面的不足，但恐怕仍有許多環節，能更有精緻的處理。

葉俊榮指出，今委員會審查《警械使用條例》的修正，基本上是許多委員的提案，而行政院的案子會接續才會提出。不過，今委員提案中有一個很重要的重點，即針對過去警械使用的爭議，許多委員都有一種想法，希望能在司法判決前，行政部門也能仰賴專家專業建議，能夠成立調查跟鑑定委員會。

葉俊榮強調，如此構想背後是有道理的，就是透過行政部門邀集學者專家，用一個公開透明的方式，先針對警械使用時機，及是否合乎比例原則，先做比較專業性的調查跟鑑定，可作為法院判決的基礎，若能夠運作順利的話，也能提供法院在處理個案判斷時，彌補法院專業方面的不足。

不過，葉俊榮說，整體如何應警械使用的爭議，恐怕還有相當多的環節，這些環節透過不斷檢討跟努力，各界對警察職權內容的理解能夠有更精緻的處理，今天的討論可作為未來行政院版本完整處理的很重點的基礎。

內政部在書面報告中指出，內政部也已完成《警械使用條例》部分修正草案，正在經內政部法規委員會進行法制作業審查中。對於上述提及許多立委修正設置「警械使用鑑定委員會」部分，內政部也在其版本中列入。

不過，內政部對立委版本中修正版本，包含第1條至第4條有關「棍、刀、槍」所規範的使用時機，均統稱為「警械」等，內政部都提出反對意見；而司法院對於立委版本中提及「警械使用鑑定委員會所提交鑑定報告供司法機關作為審判依據」等部分，認為與刑事訴訟法的規定有未盡相符之處，也表達反對意見。

(中時 )