有愛的地方就有《天使》足跡！電影探討責任與生命價值

2018年05月14日 09:25 中時電子報 綜合報導

這幾年台灣電影吹起一陣寫實風，凡是跟生活相關的電影主題，越是寫實越能夠引起觀眾共鳴，舉凡從去年金馬獎上獎留台灣的《大佛普拉斯》及《血觀音》都是探討觀眾最真實的生活。去年首部票房破億國片《紅衣小女孩2》，電影當中講述的仍是對生命的放棄及對愛的堅持，其演員真實情感流露也讓觀眾感同身受。《天使曾經來過》探討的也是愛、責任與生命價值，在馬來西亞上映時，好評如潮。

科技日新月異的現今，網路資訊發達，生活消費娛樂的管道與方式也越來越多元，相對的年輕人越來越少時間去思考生命的責任與價值，電影《天使曾經來過》的男主角「浩文」(朱俊丞飾)也不例外。在工作上只要客戶與主管不贊同他的想法，隨即而來的就是他以離職回應，自居頗有才華，躲在熱情的南台灣墾丁，繼續著他以為的瀟灑生活，直到某天一位可愛的陌生小女孩熱情大喊：「爸爸！」他的生活被打亂了，他開始面對生命中應該去承擔的責任。

生命從來沒有一定的準則可循，也沒有標準流程可以教導我們什麼是愛？怎麼去承擔責任？但「孩子」是上天給的禮物，也是闖進我們生命中，教導我們如何愛與被愛及承擔責任的天使。電影中的筱風(盧宣彤飾)對浩文無私的愛與關懷，讓自負且不願意承認筱風存在的浩文接受她的存在，並學習承擔起生命中所有必須面對的責任、學習如何付出去愛筱風，但這一切都還來得及嗎？時間不斷前進，生命的意外從來不會給人任何後悔的餘地，正如電影最終想傳遞給觀眾的概念，「我們不斷追求很多我們想擁有的，卻遺忘眼前我們該珍惜的。」生命本來就是一個奇蹟，浩文與筱風教會所有觀眾，珍惜當下，好好去愛。《天使曾經來過》5月25日全台溫馨上映。

(中時電子報)