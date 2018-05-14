動物園「蛙蛙咖啡」開張！揭秘箭毒蛙最愛美食

2018年05月14日 09:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

手遊「旅行青蛙」紅不讓，不僅帶動玩家等待蛙蛙明信片，也連動帶動旅行，不僅是早先的日本，現在的大陸，還有許多網友購買「蛙蛙玩偶」，帶著牠去旅行，沿途拍攝美照。然你可知，小青蛙喜歡吃什麼呢？話說動物園裡的「Frog Café」開張囉！來探索小青蛙的秘密吧！

果蠅不是環境中討人厭的小昆蟲，而是箭毒蛙的食材呢！（台北市立動物園提供）

「展示箱內好多果蠅，好噁心喔！」許多民眾來到台北市立動物園的兩棲爬蟲館，還沒機會理解果蠅是許多蛙類的食物，看到展示箱內密密麻麻的果蠅，難免誤會是照養環境過度骯髒導致的現象。因此，貼心的保育員想出寓教於樂妙招，在爬滿果蠅的飼料盤中插上小旗幟，Frog Café」就正式開張囉！

近幾年，台北市立動物園繁殖迷彩箭毒蛙、金色箭毒蛙、黃帶箭毒蛙及鈷藍箭毒蛙頗有成果，因此開始強化遊客面展示缸，讓遊客能夠近距離觀察各種箭毒蛙的小蛙及成蛙，色彩鮮艷的箭毒蛙果然很受大小朋友歡迎！

原本棲息於中南美洲熱帶雨林的箭毒蛙，以身上色彩鮮艷的外觀聞名，野外的個體由於會捕食具有毒性的昆蟲，因此將毒素逐漸累積在身體中；但動物園內所照養的箭毒蛙，卻以無毒性的果蠅當主食，所以是沒有毒性的!但果蠅在飼養缸到處爬，往往造成不明究理的民眾反感，也間接成為保育員的心理壓力。

當保育員「上菜」後，只見混養缸中個性較為大膽的金色箭毒蛙搶先開吃。（台北市立動物園提供）

為此，保育員想了個寓教於樂的妙招，在展示箱內吸引果蠅的水果盤中，插上自製「Frog Café」的旗幟，營造箭毒蛙「喝下午茶」的氛圍，讓民眾有機會了解：「這裡的果蠅不是環境中討人厭的小昆蟲，而是箭毒蛙們的美食呢！」

為了讓人工照養環境中的箭毒蛙，都能夠補充到需要的營養，保育員在成蛙每周2-3次的餵食時，會先在果蠅身上沾上些許的綜合維他命鈣粉、益生菌及紅蘿蔔素，再將牠們釋放在「Frog Café」的水果盤上，就大功告成囉！

當保育員「上菜」後，只見混養缸中個性較為大膽的金色箭毒蛙搶先開吃，而黃帶箭毒蛙及鈷藍箭毒蛙就比較害羞了，只敢在一旁痴痴等待從「餐盤」中陸續落跑出來的果蠅。

目前箭毒蛙的成蛙混養缸中共有17隻金色箭毒蛙、2隻黃帶箭毒蛙、2隻鈷藍箭毒蛙，另外在一旁更有展示金色箭毒蛙的小蛙，若您逛到兩機爬蟲動物館時，可別忘了細細觀察「Frog Café」旁漂亮的箭毒蛙喔！

(中時電子報)