400萬！英準王妃老爸賣照給狗仔 家人超難堪

美國女星梅根（左）4月23日與未婚夫英國哈利王子在倫敦出席活動的神情。（美聯社）

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中時電子報

不等狗仔來追，英國準王妃美國女星梅根瑪可兒（Meghan Markle）的父親湯瑪斯（Thomas W. Markle）為了10萬英鎊（約400萬台幣），就大方與狗仔合作，在女兒19日嫁給哈利王子前，拍了一系列照片。

據《每日郵報》（DailyMail）13日報導，梅根的哥哥小湯瑪斯（Thomas Markle Jr）說，老爸的行為令家人十分難堪，而他已表示，要向梅根道歉。不過小湯瑪斯也說，說自從妹妹和哈利王子訂婚後，一家人就面臨放大鏡下的檢視與龐大的壓力。

據悉湯瑪斯所拍的整組照片賣給全球各媒體機構，進帳最高可達約400萬元台幣。

另一方面，據英國《電訊報》（The Telegraph）報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）已表示，支持湯瑪斯，而他將按照原訂計畫，在19日梅根大婚當天，在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）陪女兒走紅毯，親手將她交給哈利王子。

此外，英國王室表示，為了湯瑪斯的安全，將繼續介入媒體對他的干擾。

而監視器畫面顯示，現居墨西哥的湯瑪斯和狗仔合作，進了網咖後，就和攝影師雷納（Jeff Rayner）到處挑位置，接著假裝在網路上搜尋女兒和哈利王子的相關訊息。此外，他還裝模作樣，擺出在量婚禮西裝的姿勢。

不僅如此，他裝作在讀《倫敦印象》（Images of Britain）一書，表現出想了解英國的模樣。

73歲的湯瑪斯曾任好萊塢燈光總監，並得過艾美（Emmy Award）獎，婚禮當天，他將首度與準女婿哈利王子見面。

而哈利王子與梅根的關係自從公開後，基於已故母親戴安娜飽受狗仔追逐與騷擾，餘悸猶存，因此對心上人十分保護，並曾痛斥媒體濫用權力，造成嚴重騷擾。

(中時電子報)

文章來源：Palace backs Meghan Markle's father in 'staged' paparazzi picture row

文章來源：Meghan’s father ‘is deeply embarrassed and will apologise for paparazzi photo storm’ says his son… but he WILL walk his daughter down the aisle

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