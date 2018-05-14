400萬！英準王妃老爸賣照給狗仔 家人超難堪

2018年05月14日 09:48 中時電子報 楊幼蘭

不等狗仔來追，英國準王妃美國女星梅根瑪可兒（Meghan Markle）的父親湯瑪斯（Thomas W. Markle）為了10萬英鎊（約400萬台幣），就大方與狗仔合作，在女兒19日嫁給哈利王子前，拍了一系列照片。

據《每日郵報》（DailyMail）13日報導，梅根的哥哥小湯瑪斯（Thomas Markle Jr）說，老爸的行為令家人十分難堪，而他已表示，要向梅根道歉。不過小湯瑪斯也說，說自從妹妹和哈利王子訂婚後，一家人就面臨放大鏡下的檢視與龐大的壓力。

據悉湯瑪斯所拍的整組照片賣給全球各媒體機構，進帳最高可達約400萬元台幣。

另一方面，據英國《電訊報》（The Telegraph）報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）已表示，支持湯瑪斯，而他將按照原訂計畫，在19日梅根大婚當天，在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）陪女兒走紅毯，親手將她交給哈利王子。

此外，英國王室表示，為了湯瑪斯的安全，將繼續介入媒體對他的干擾。

而監視器畫面顯示，現居墨西哥的湯瑪斯和狗仔合作，進了網咖後，就和攝影師雷納（Jeff Rayner）到處挑位置，接著假裝在網路上搜尋女兒和哈利王子的相關訊息。此外，他還裝模作樣，擺出在量婚禮西裝的姿勢。

不僅如此，他裝作在讀《倫敦印象》（Images of Britain）一書，表現出想了解英國的模樣。

73歲的湯瑪斯曾任好萊塢燈光總監，並得過艾美（Emmy Award）獎，婚禮當天，他將首度與準女婿哈利王子見面。

而哈利王子與梅根的關係自從公開後，基於已故母親戴安娜飽受狗仔追逐與騷擾，餘悸猶存，因此對心上人十分保護，並曾痛斥媒體濫用權力，造成嚴重騷擾。

(中時電子報)