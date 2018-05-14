苗栗子弟疊杯賽發展明大豐收 縣長接見表揚

2018年05月14日 09:58 中時 陳慶居

苗栗多所學校師生，在國際發明展中也表現亮眼，獲縣長徐耀昌接見表揚。（陳慶居）

獲獎的拖鞋鞋墊等創作。（陳慶居）

苗栗優秀青年再次躍上世界舞台，讓世界看見台灣。苗栗高商2年級的溫翊筑，在美國奧蘭多舉辦的世界競技疊杯錦標賽，榮獲個人17-18歲女生組cycle金牌；另外，君毅高中、仁德醫護專校及育達科大，繼去年韓國及大陸兩大國際展之後，又分別於高雄KIDE及泰國IPITEX發明展拿下2金3銀及3金2銅的佳績。

苗栗縣長徐耀昌14日在縣府接見表揚傑出師生，肯定他們發揮專長爭取最高榮譽，是苗栗之光，也打響台灣在國際的知名度，勉勵他們持續精進更上一層樓。

台灣代表隊在世界競技疊杯錦標賽派出22名選手，橫掃27金13銀10銅，更打破2項世界紀錄及刷新5項國內紀錄。國中才接觸疊杯運動的溫翊筑，起步雖較晚，但每天3、4小時苦練，彌補及強化實力，她是頭份市代會主席溫俊勇女兒地方也感到驕傲與光榮。

溫翊筑說，平常練習的最佳成績多落在6.7秒左右，當比賽結束發現自己只花6.2秒，簡直不敢相信，但相當興奮，6.2秒成績也是她個人最好的成績，關鍵就在手眼協調。

另在國際發明展方面，苗栗子弟也持續於各大賽中大放異彩，繼2017韓國首爾發明展及第22屆大陸全國發明展後，再次於高雄KIDE及泰國IPITEX國際發明展上獲得佳績。

其中仁德醫護專校蔡孟書、洪佳慧及陳勝繼老師率領的師生團隊，以作品「家庭玩具」、「拖鞋鞋墊」、「認知─動作多功能復健器」等，在上千參展作品中獲得3金1銀佳績，「拖鞋鞋墊」更是拿下雙項金牌殊榮。

由育達科大及君毅高中共同組隊參賽的作品「智慧植栽盆組」，再為苗栗添加1面銅牌的肯定。

(中時 )