注意！499吃到飽的還有這

2018年05月14日 09:56 工商 姚舜

神旺飯店伯品廊的早餐檯上有「擔仔麵」可以取食。（圖／神旺大飯店）

除了西式早餐，神旺飯店伯品廊早餐並有台味十足的清粥小菜可以吃到飽。（圖／神旺大店）

499吃到飽！又有499吃到飽！為搶搭499吃到飽「瘋潮」，台北神旺大飯店「伯品廊」西餐廳自即日起至5月31日，推出超值吃到飽專案，優惠不限平假日，凡於上午6點半至8點半至飯店一樓伯品廊用早餐，即享「2人同行499優惠」(每人服務費依原價另計)，相當於原價47折。

「伯品廊」早餐499吃到飽的餐檯菜色除了有現煮的道地台味擔仔麵、各式精緻冷盤及熱食，還有熱騰「夯」番薯、新鮮寶島水果，以及神旺飯店知名的普諾麵包坊供應拿手的各式手工麵包等，搭配香醇咖啡、鮮乳或無糖豆漿，為美好一天注入滿滿活力。不過，此超值優惠，每日僅限10組。

為積極搶攻吃到飽市場，原僅供應住客早餐的伯品廊西餐廳，近期開放供應非住宿之外客，並有２人同行用餐優惠，讓周邊居民以及鄰近上班族也能愜意品味美好晨間食光。同時也因開放110公分以下孩童免費用餐，在親子族群間亦獲得廣大迴響。

選擇多元的伯品廊精緻自助吧備有中、西式風味料理。其中，台味十足的清粥小菜和擔仔麵特別受到顧客喜愛。擔仔麵是由廚師現煮油麵，再將爽口彈牙的麵條淋上高湯與肉燥，檯邊則有油蔥酥、蒜泥、烏醋、辣椒醬等佐料，可供賓客依個人喜好調味，噴香暖胃，令人懷念的傳統古早味甦醒了晨間味蕾。

沙拉區的精選時蔬搭配主廚特調多款醬汁及富於變化的冷盤料理，另有盒裝的酸香優格、營養穀片或水果沙拉，為食客補充一整天的動力來源。其他尚有果汁、香醇咖啡、鮮乳或無糖豆漿等飲品亦不容錯過。而喜愛麵包的食客更可大肆享用高人氣「普諾麵包坊」供應的手工麵包，口味多變，或甜或鹹皆迷人。

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