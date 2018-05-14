兩岸領導人會面？蔡英文：要在兩前提下才能達成

蔡英文總統今早接受蔻蔻早餐專訪。（方濬哲攝）

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中時電子報

今總統蔡英文上周玉蔻節目《蔻蔻早餐》專訪時，對於兩岸關係表示維持現狀是對台灣最好的情形。至於是否有機會和對岸領導人習近平會面，蔡英文認為只要在「對等」和「不能預設前提」兩個前提下，兩岸都能對談，也希望對岸可以釋出善意。

蔡英文表示，雖然維持現狀，深藍深綠都不滿意，但對台灣現在而言，維持現狀是最好的情形，只有維持現狀，台灣才能專注內政，完成改革。台灣前幾任總統都只注重外部局勢而沒有注重內部政治，現今的外布局勢已是多變的情勢下，台灣唯有改革，厚植自己的實力，才能因應時代的演變。因此，維持現狀才是對台灣最好的，也符合大陸地利益。

主持人周玉蔻又問到，大陸近來頻頻繞台和對台灣不友善的舉動，是否針對賴清德的之前的台獨言論，國安團隊如何評估時，蔡英文表示，大陸要知道台灣是個民主社會，因此人民有許多不同的看法，不能單一以一種觀點來看待，賴清德的言論，只是表達務實的一面，並沒有存在惡意或特別想法，對她而言，賴清德是個誠實的人。

至於「九二共識」的議題，蔡英文表示「九二會談」是存在的，而在會談中兩岸存在許多歧見也是事實。但是能否代表「九二共識」？因為這裡面還有許多不同解釋，而這個解釋能否讓台灣人民接受，還是有疑慮的。但是不能否認有「九二會談」，會談中兩岸有不同意見和解讀。

周玉蔻又問到，「文金會」的舉行代表很多事情都是有可能的，那麼蔡英文是否有天會和對岸領導人習近平見面的可能？對此，蔡英文表示兩岸要有互信基礎，並在「對等」和「不能預設前提」兩個前提下都能對談，也希望對岸可以釋出善意。

最後，關於即將在新加坡舉辦的「川金會」，台灣有沒有可能為美國的籌碼？蔡英文認為國安團隊已有密切掌握資訊，而且台灣在美國的朋友非常多，有許多管道都能為台灣發聲，且川普對台灣很友善。

(中時電子報)

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