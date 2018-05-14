蔡英文：九二會談確實存在，但只是各說各話

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對賴揆「務實兩岸工作者」說法，蔡英文總統今天再度為賴緩頰，強調賴只是要強調務實那面，並非有其他特別的想法，兩岸現階段最好的作法仍是「維持現狀」，「九二會談」確實存在，但只是各說各話，並質疑國民黨解讀的九二共識「是否是中國可以接受的東西？」

兩岸關係長期陷入冷和狀態，外界期待在北韓領導人金正恩的「文金會」「習金會」，以及即將來臨的「川金會」之後，兩岸領導人也能破冰見面。

蔡英文今天接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，她提到，兩岸之間目前還是穩定的，希望穩定度可以持續強化，為了進一步強化，溝通的強度是必須要坐下來考慮的，她願意來考量，但她也說，有兩個立場她還是要堅持，就是對等、沒有預設政治前提。

她說，現階段兩岸關係維持現狀，對國家最好，但穩定的現狀，一定要改革才能做的成，她上任後把很多心思專注在轉型正義、經濟等內政議題上，就是因為過去歷任總統，花了很多心思在台灣的外部，很多應該要推的改革都沒有做。

蔡英文表示，「維持現狀」並不是「以不變應萬變」，而是要能掌握區域的狀況，這個時候對兩岸，對區域而言，最好作法仍是維持現狀，這對大家的利益最好。

對近來大陸軍機頻繁繞台，她說，大陸方面應該要去考慮，台灣是個民主社會，不能用像他們的狀況一樣去解讀，應該要花心思去了解，台灣有多元意見的表達，最後終歸會有一致的態度和立場。

針對賴清德的「務實台獨工作者」說法 ，蔡英文強調，賴強調的是務實那面，他不是心存惡意或有其他特別想法，他「基本上就是個誠實的人」。

至於大陸要求承認「九二共識」，蔡英文表示，「九二會談」是有此事實，各說各話也是個事實，但會談後各方有不同的解讀，就拿「九二共識」的說法，也都有不同的解讀，她也質疑國民黨方面的解讀是否是大陸能接受的？

主持人詢問，金正恩已經退一步，兩岸領導人要見面，是否應設法退一步？蔡英文強調，金正恩放棄的是北韓的核武，這對區域穩定有助，無核化也是朝鮮半島的共識，但要她退一步，也要考慮到「九二共識」是否是中國可以接受的東西，事涉主權不能輕易讓步。

(工商 )

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