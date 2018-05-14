西拉雅北頭洋夜祭復辦20年 「牽曲」追憶先人

台南佳里北頭洋西拉雅夜祭13日深夜登場，三向禮、獻豬還願，最後則是重頭戲「牽曲」，由部落婦人穿著傳統服飾，吟唱悠揚曲調，感謝祖靈庇佑，結束時已經近凌晨2時。（莊曜聰攝）

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台南佳里北頭洋西拉雅夜祭13日深夜登場，三向禮、獻豬還願，最後則是重頭戲「牽曲」，由部落婦人穿著傳統服飾，吟唱悠揚曲調，感謝祖靈庇佑，結束時已經近凌晨2時。（莊曜聰攝）

佳里北頭洋與東山吉貝耍、大內頭社、官田番仔田、白河六重溪並列台南市西拉雅族5大夜祭，每年都是第一個登場的北頭洋夜祭自復辦至今，已經連續舉辦20年，夜祭儀式在13日深夜開始舉行，直到今天凌晨近2時才結束。

台南市代理市長李孟諺也到場出席，他致詞時說，平埔的正名已經有長足進展，相關法案在行政院院會通過後，已經送到立法院，最晚下個會期就能夠通過，此外，行政訴訟的部分在5月初，最高法院也將台北高等行政法院原判決駁回，並要求高院審酌相關法規及歷史事實重新進行審判，這也是多年來努力成果。

李孟諺指出，首座官方版的平埔文化園區「北頭洋飛番文化園區」也規畫完成，將先動用200萬經費，在原有園區進行環境營造與登山步道整修，後續包括望高寮、荷蘭井等遺址，也會妥善保存及修繕，未來讓各地民眾來到文化園區，能深入了解西拉雅族先民的故事。

北頭洋夜祭在13日晚間近11時展開，眾人依序進入公廨向阿立祖參拜，族人以檳榔、米酒、粽子獻上三向禮，接下來是獻豬還願，9頭豬面對公廨，前放裝著鐵釘、硬幣、綠豆、碎犁片等5寶的碟子，在祭司主持下，經過火、翻豬、覆布禮後完成。

獻豬禮後接著登場的重頭戲「牽曲」，祭司請來阿立祖祖靈後，由25位婦人穿著傳統服飾，雙手交叉圍成圈，沒有音樂伴奏，以簡單的舞步邊唱邊跳，述說先人來到蠻荒之地開墾、繁衍後代、感謝祖靈庇佑。

(中時 )

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