2018年05月14日 10:18 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

晨起透過鏡中照見自己，是否又發現臉上多了條皺紋、浮現幾顆斑、臉頰又鬆垮不少？隨著年華逝去，歲月悄無聲息在我們的臉龐鑿下痕跡，但對許多人來說，更盼望的是只長智慧，不長皺紋；其實根據中醫觀點，人的老化和五臟六腑密不可分，透過內外調理，「凍齡」、甚至「逆齡回春」並非不可能的事！

女人28歲是顛峰 之後開始走下坡

中醫師陳峙嘉指出，《黃帝內經》中提出一個週期理論，談論人體的腎氣、腎水從無到有、從有到盛、再由盛到衰的一個規律，女生每7年、男生每8年，身體會有一個比較大的改變。

以女人來說，在第四個周期、28歲時（4x7=28）是身體最顛峰的階段，皮膚、姿色、體態等各方面都是極佳狀態，但同時意味，過了這個年紀身體就要開始走下坡。

凍齡回春４撇步，不讓外貌洩漏媽媽年齡(圖/康健雜誌)

28～35歲這段期間，臉會開始變得焦黃、有斑點，也開始有掉髮的問題；35～42歲這段期間，臉更顯得焦黃，髮色逐漸變白；42～49歲則即將邁入更年期，隨著人體的腎氣由盛到衰，代表著人體開始衰老。

五臟六腑欠調理 外貌顯衰老

而女人在意的外貌衰老問題，不外乎皺紋、斑點、皮膚鬆弛下垂、面色晦暗等，甚至黑眼圈、水腫、毛孔粗大，也可能和老化有關。

中醫師陳玫妃表示，中醫常說：「有諸內必形諸外。」指的是從一個人的臉部就能看出臟腑的健康情形；五臟則包括心、肝、脾、肺、腎，各司其職，假使欠缺調理，就會在臉上反映出來。

（圖片來源：謝佳君）

多補水、忌燥熱食物＋每天勤按摩

想要抗老回春，中醫專家們說，除了根據症狀調理臟腑，平時也要留意飲食和生活習慣；也有一些民眾自己在家就能做的按摩、泡茶飲，幫助改善老化現象：

1. 多補水、避吃燥熱食物：陳峙嘉表示，最基本的就是要幫身體補水、保水，可以多吃富含膠質、能夠保水的食物，像是木耳、蓮子、百合、麥門冬，且避免燥熱的食物，包括燒烤、辛辣、油炸等。陳玫妃也建議，多攝取富含維他命C、E、鐵質及抗氧化的食物。生活作息則切忌熬夜。

2. 勤按摩臉部：陳峙嘉建議，每天早晚保養的時候可以配合使用乳液，用指腹輕揉按摩臉部。透過循著肌肉走向與淋巴回流的路徑按摩，可以舒緩肌肉，減輕臉部的水腫，達到拉提與瘦小臉的效果。

●眼尾到耳前：大致是從絲竹空穴→太陽穴→瞳子髎穴→耳門穴

●鼻翼到耳前：大致是從迎香穴→顴髎穴→下關穴→耳門穴

（按壓足三里穴和血海穴，也能有助擁有好氣色。圖片來源：康健雜誌）

●嘴角到耳前：大致是從地倉穴→顴顟穴→耳門穴

●下巴到耳前：大致是從大迎穴→頰車→下關穴→耳門穴

3. 足部穴道按摩：陳峙嘉建議，平常有空時也可以用指尖或指腹按摩足部穴道。

●足三里穴（膝蓋下約四橫指、脛骨旁開一橫指處）：足三里穴是胃經穴位，常用來治療脾胃疾病，脾為後天之本，營養物質的吸收代謝都要靠脾胃來運作，脾胃好、營養充足，就會有好氣色。

●血海穴（膝蓋骨內側邊緣往上三指橫寬）：屬於脾經穴味，脾除了掌管消化功能，脾統血，還統治各種血液相關病症，因此按摩血海穴就可以讓氣血充足，臉色自然紅潤。

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(中時電子報)