釋善意!貿易戰會迎刃而解 川普：中美聯手救中興

美國總統川普稱將與中國國家主席習近平聯手合作解救中興。(圖/美聯社)

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中時電子報

中美貿易戰仍然持續，美國商務部上個月為中國電訊設備製造商中興通訊下了長達7年的出口，以懲罰該公司向伊朗及北韓出售產品。為此中興曾表示此禁令將危及生存，且也在上週三宣布暫停其主要業務。對此美國總統川普13日表示，指會與中國合作，以協助中興的業務盡快重回正軌。

美國總統川普13日在推特上發文表示，「中國習近平主席和我正在一起合作，給龐大的中國電話公司中興一條迅速恢復業務的途徑。中國喪失了太多就業。商務部已經被指示完成此事！」

中興上個月被美國商務部下達禁令。(圖/美聯社)

川普也對近日中美貿易戰在推特上表示，中美現在正在一起努力解決貿易問題，過去兩國的談判好處都給了中國，這麼多年過去了，如今要中國做出讓兩國都受惠的協議，確實有點困難，不過沒關係，一切都會迎刃而解。

中興做為世界上最大的電信設備製造商之一，中興依賴高通和英特爾等美國公司提供大約有25-30%的元件，製造包括智慧型手機和電信網絡設備。

(中時電子報)

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