釋善意!貿易戰會迎刃而解 川普：中美聯手救中興

2018年05月14日 10:18 中時電子報 蔡萱

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

中美貿易戰仍然持續，美國商務部上個月為中國電訊設備製造商中興通訊下了長達7年的出口，以懲罰該公司向伊朗及北韓出售產品。為此中興曾表示此禁令將危及生存，且也在上週三宣布暫停其主要業務。對此美國總統川普13日表示，指會與中國合作，以協助中興的業務盡快重回正軌。

美國總統川普13日在推特上發文表示，「中國習近平主席和我正在一起合作，給龐大的中國電話公司中興一條迅速恢復業務的途徑。中國喪失了太多就業。商務部已經被指示完成此事！」

中興上個月被美國商務部下達禁令。(圖/美聯社)

China and the United States are working well together on trade, but past negotiations have been so one sided in favor of China, for so many years, that it is hard for them to make a deal that benefits both countries. But be cool, it will all work out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

川普也對近日中美貿易戰在推特上表示，中美現在正在一起努力解決貿易問題，過去兩國的談判好處都給了中國，這麼多年過去了，如今要中國做出讓兩國都受惠的協議，確實有點困難，不過沒關係，一切都會迎刃而解。

中興做為世界上最大的電信設備製造商之一，中興依賴高通和英特爾等美國公司提供大約有25-30%的元件，製造包括智慧型手機和電信網絡設備。

(中時電子報)