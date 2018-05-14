社會勞動人清理滯洪池 協助打造優質景點

社會勞動人清理宜梧滯洪池，協助打造優質景點。（張朝欣攝）

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雲林地檢署結合社會勞動與環境保護，14日帶領社會勞動人前往雲林縣口湖鄉宜梧滯洪池清理環境，除了協助地方打造優質景點，也藉此引領社會勞動人反思生活惡習、摒除不良習性，達到「心淨界」。

雲林地檢署14日在口湖鄉宜梧滯洪池，舉辦社會勞動人「愛鄉、淨土、護宜梧」活動，由檢察長鄭銘謙與主任檢察官王聖涵、檢察官吳立夫，帶領10餘名社會勞動人在滯洪池周邊清理環境，讓這些因微罪而遭易刑處分的民眾，搖身一變成為環保尖兵。

社會勞動是以提供無酬的勞動服務，作為6個月以下有期徒刑、拘役罰金易服勞役期間1年以下的1種替代措施，聲請易服社會勞動獲准許者稱為「社會勞動人」。

地檢署表示，今年首度與口湖鄉公所合作清理滯洪池，不僅可因應偏鄉清潔人力不足問題與協助地方產業發展，同時對社會勞動人進行生態環境教育，創造公共資源聯結互利的合作形式，形成善的循環。

滯洪池近年由口湖遊客中心主導，積極發展當地產業與推廣觀光，打造雲林海角新樂園，獲金馬獎得獎電影《大佛普拉斯》取景，讓美麗湖景躍上大螢幕。今年端午節更將由縣政府開辦雲林首見的龍舟競賽。

鄉公所指出，滯洪池不只有治水功能，周邊樹林環繞保留生態原樣，成為鳥類棲息繁殖地，生態豐富非常適合做為環境教育場域，很感謝地檢署舉辦此次活動，讓環境與人都能藉此「用心，改變」。

(中時 )

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