499倒數計時！違約金超過這個數字千萬別去排隊

民眾為辦499吃到飽，付了1萬7398的違約金。(翻攝自臉書《田中人》)

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中時電子報
/ 綜合報導

499吃到飽申辦期限倒數計時！各地電信門市依然大排長龍，一名月繳1399元的遠傳電信用戶，綁約還剩兩年就急著跑去解約，結果付了天價違約金，他將違約收據PO到臉書，網友幫他換算，等於以後平均每月要付1244元，被網友封為「史上最瞎違約」！讓他大嘆：「早知道就不違約了，白白浪費一下午在排隊」。

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這名住在彰化縣田中鎮的葉姓民眾，將違約收據PO到臉書《田中人》，引起眾網友熱議，1小時就有近百則留言。原來他付了1萬7398元的天價違約金，網友替他換算，等於以後平均每月要付1244元，葉姓男子浪費了一下午在排隊，結果每月只省了155元。

根據他的違約收據，共付了1萬7398元，之前綁約還剩兩年，1萬7398元分攤成24個月，再加上每月費率499元，平均一個月要付1244元，跟原本的1399元只差155元，並沒有省到多少。葉姓男子自己也說，走出遠傳門市時「頭暈暈的」，因為算來算去，好像都差不多。

3C達人小丰子建議，語音需求小或需求大的，如果違約金分別超過3000/10000元，建議別傻傻去排隊！也有網友分析，超過800元資費的，都是有拿手機或現金退佣的，再付違約金，就是提前結清手機分期而已，等於讓電信業者賺翻了！

網友也紛紛回應「全世界只有台灣這樣搞」、「無論百姓多麼精算，最後贏家都是電信業者！」、「未來可能還會有399方案，一群北七…」。

(中時電子報)

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