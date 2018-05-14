國民黨2房產周四將首拍 底價共5220萬

2018年05月14日 11:15 中時 陳志賢

法務部行政執行署台北分署去年9月起查封北市松山區、信義區嘉興街2處房產，已訂於本周四(17日)下午3時，進行第一次公開拍賣，其中松山區房產的底價為3320萬、信義區嘉興街房產底價為1900萬元，合計2處房產拍賣底價為5220萬元。

行政院黨產會處理國民黨黨產案，認定國民黨以「轉帳撥用」國產變賣獲利，被黨產會追徵8.6億元，但國民黨拒繳，黨產會遂移送行政執行署台北分署執行。

台北分署去年從國民黨帳戶扣得7萬1898元，自去年9月起陸續查封國民黨北市松山區黨部、信義區嘉興街黨工宿舍、國民黨智庫大樓等多處不動產。

台北分署經過調查、鑑定及詢價程序後，決定在5月17日下午3時在台北分署辦公室進行第一次公開拍賣，首波標的為台北市信義區嘉興街、松山區2處房產，底價分別為1900萬、3320萬元。這是黨產會掛牌運作一年多以來，行政執行署首宗拍賣國民黨被查封的黨產。

至於台北分署去年10月查封國民黨智庫「國家政策研究基金會」建物大樓，今年2月完成鑑價為6537萬元，去年9月查封的松山區黨部鑑價2億餘元，但這2處不動產尚未排入拍賣期程。

台北分署主任執行官鍾志正表示，目前查封的不動產，總價還不足執行金額8.6億，為免引發其他爭議，將盡力讓程序完備，也不會刻意拖延。

(中時 )