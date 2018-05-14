國民黨2房產周四將首拍 底價共5220萬

本周四法務部行政執行署將法拍國民黨位於松山區與信義區嘉興街的2處房產。(國民黨中央黨部 資料照)

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中時

法務部行政執行署台北分署去年9月起查封北市松山區、信義區嘉興街2處房產，已訂於本周四(17日)下午3時，進行第一次公開拍賣，其中松山區房產的底價為3320萬、信義區嘉興街房產底價為1900萬元，合計2處房產拍賣底價為5220萬元。

行政院黨產會處理國民黨黨產案，認定國民黨以「轉帳撥用」國產變賣獲利，被黨產會追徵8.6億元，但國民黨拒繳，黨產會遂移送行政執行署台北分署執行。

台北分署去年從國民黨帳戶扣得7萬1898元，自去年9月起陸續查封國民黨北市松山區黨部、信義區嘉興街黨工宿舍、國民黨智庫大樓等多處不動產。

台北分署經過調查、鑑定及詢價程序後，決定在5月17日下午3時在台北分署辦公室進行第一次公開拍賣，首波標的為台北市信義區嘉興街、松山區2處房產，底價分別為1900萬、3320萬元。這是黨產會掛牌運作一年多以來，行政執行署首宗拍賣國民黨被查封的黨產。

至於台北分署去年10月查封國民黨智庫「國家政策研究基金會」建物大樓，今年2月完成鑑價為6537萬元，去年9月查封的松山區黨部鑑價2億餘元，但這2處不動產尚未排入拍賣期程。

台北分署主任執行官鍾志正表示，目前查封的不動產，總價還不足執行金額8.6億，為免引發其他爭議，將盡力讓程序完備，也不會刻意拖延。

(中時 )

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