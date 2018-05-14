蔡英文：大陸對等不設前題願蔡習會

2018年05月14日 10:40 旺報 林永富

總統蔡英文14日指出，願意接受蔡習會（指與中共總書記習近平會面），但大陸方面不應預設前題，兩岸溝通也不能先預設政治前題要我們接受才能溝通。她說，兩岸雖有一些波折，基本上還算穩定，強化溝通必須大家坐下來，如果對等不預設前題，她也願意有一定彈性。

兩韓已經舉行文金會，兩岸是否安排蔡習會？蔡習會是否有前提？應否設法與習見面？金正恩可以放棄可以軟化，為何蔡總統不可以？蔡英文在接受廣播訪問時表示，金正恩放棄的是核武，核武發展對區域穩定有傷害的，北韓無核化是區域共識大家都可以接受的。「但要我退一步，在那一件事退一步？」她說，藍營接受「九二共識」，但「九二共識」是否為大陸可以接受的？事涉我們主權問題不能輕易讓步。

外界有蔡習會的期待，被問到要跟習近平會談，兩岸各自怎樣讓步？習應怎樣讓步蔡才能接受蔡習會？蔡英文指出，兩岸互信要恢復，兩岸必須坐下來溝通，兩韓都能坐下來溝通，國際局勢也是大家坐下來溝通。大陸也應該坐下來好好溝通，不能預設一個前題要我們接受之後才能溝通。

她也說，兩岸間溝通管道很多，民間交流往來帶回來很多信息，不同層次都有訊息交換，可以再進一步強化溝通。將來蔡習會可能是民共兩黨主席見面？蔡英文表示，她要的是對等不設政治前題的基礎上，進一步溝通跟對問題討論。再被問到，對等是主席與主席？她回說，對等不設政治前題，不要預設立場。要跟習近平講幾句話嗎？她避答，顯然不願意。

被問說，川金會及文金會對蔡英文的壓力很大？蔡英文說，基本上兩岸還算穩定，雖有一些波折，也希望強化穩定，強化溝通強度必須大家坐下來考慮，我們願意考慮，有一定彈性也願意考量，但是仍堅持對等不預設前題。

是否像李登輝前總統派代表去新加坡會談一樣，李總統有海基、海協兩會溝通，現在有想法促成透過代表去談？蔡再次不願回答，回說能進入下一題嗎？

(旺報 )