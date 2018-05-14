空姐約戰砲兵被抓包 謊稱性侵求自保

空姐約戰軍官，謊稱被性侵，成了誣告罪嫌。(示意圖)

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中時電子報
吳佩珊

航空公司女空服員，因為生活不滿生活過於枯燥乏味，上網找刺激，與22歲的陸軍砲兵邀約多次一夜情，再被論及婚嫁的男友發現後，竟然到警局報案自己是被性侵，而空姐這的舉動也造成警方先將軍官依性侵害罪嫌函送，而空姐因利用警方製作不實筆錄，涉嫌誣告將一併追究誣告刑責。

年紀不到30歲的空姐，因生活枯燥上網約砲網友，找到22歲在陸軍”砲”級單位服役的小鮮肉，兩人多次相約在摩鐵一夜情，被男友發現後空姐卻扯謊是被性侵，男友則積極要求要報案，空姐只好硬著頭皮前往警局報案。結果到了警局，空姐一開始是特地向女警表示備案不提告，僅要報案三聯單，但由於刑法妨害性自主罪除229條之1外均為公訴罪，空姐竟然做下筆錄。而女警也”特別”請同仁注意此案。

據《自由時報》報導警方在調查案件時，警方不僅約談22歲的軍官小鮮肉，軍官否認性侵並秀出手機兩人的鹹濕對話並表示兩人在2週內約炮4次，每次都至少作愛3次左右，共發生過12次以上等。警方在調閱監視錄影器時，發現空姐與砲兵進出汽車旅館時有說有笑，與報案所說明的情事不同，事後軍官也拿出與空姐的兩人和解書希望警方能撤銷全案但因為性侵案屬於公訴罪無法撤銷，警方將全案函送台北地檢署偵辦，並追究空姐的誣告罪罪嫌。

(中時電子報)

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