全國最大循環經濟有機農業專區動土

2018年05月14日 10:44 中時 許素惠

位於雲林縣虎尾及土庫交界的大糧倉有機農業專區14日上午動土，中央和地方都開心。（許素惠攝）

立委蘇治芬積極促成位於雲林縣虎尾及土庫交界的大糧倉有機農業專區設立。（許素惠攝）

位於雲林縣虎尾及土庫交界的大糧倉有機農業專區14日上午動土，未來也是農電並立的循環經濟示範區。（許素惠攝）

位於雲林縣虎尾及土庫交界的大糧倉有機農業專區14日上午動土，台糖公司總統管道一（左）表示，將以該公司豬雙沼液沼渣等做為該區有機肥，創造循環經濟。（許素惠攝）

位於雲林縣虎尾及土庫交界的「大糧倉」14日上午動土，將開始進行區內的農水路等設施工程，積極促成的立委蘇治芬及在地有機農民等都像辦喜事一樣非常開心，台糖公司總經理管道一強調，該區共有196.88公頃，完成後，將是全國面積最大的有機農業專區，而且是循環經濟的示範區。

「終於又邁進一大步了，不會等到天荒地老」，雲林農民大學輔導老師戴守谷說，有機小農和有意從事有機農業的青農及新農期待這天已久，今年應該就能進駐，不必再和鄰田展開農藥對抗。

大糧倉計畫是蔡政府的新農業政策之一，以栽種非基改大豆、玉米等雜糧為主，雲林土庫、虎尾地層下陷，農委會力推在此區進行旱作，減少抽取地下水，台糖公司馬光農場被畫為大糧倉基地。

管道一指出，該大糧倉有機專區計畫用地總計196.88公頃，共分4期，第1期39.57公頃、第2期37.26公頃、第4期65.23公頃，都是露天有機農業專區，第3期54.82公頃則規畫建置溫室設施，未來會和附近的養豬場結合，以畜牧沼渣等做為有機肥，讓環保經濟循環不輟。

蘇治芬表示，立法院上周完成《有機農業法》三讀通過，配合全國各地大糧倉計畫如火如荼展開，這是台灣農業的大躍進，讓台灣農業進軍國際精緻農產品之列又更接近一大步，台糖已成為農業領頭羊，希望在相關設施完竣後，用地能加速釋出，因為農民已經迫不及待地想大展身手了。

(中時 )