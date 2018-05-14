陳菊任府秘書長 小英：看到她跟看到總統沒差

2018年05月14日 10:47 工商 崔慈悌

為協助蔡英文總統，陳菊北上接任總統府秘書長，蔡英文總統今天透露，找陳菊來府是她自己的想法和決定，陳菊到府後，「總統府突然熱鬧起來了」，溝通也變得比過去好，因為大家有事都想找總統談，陳菊份量夠「大家覺得看到菊姐跟看到總統沒什麼差。」

蔡英文今天接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，她證實，邀請陳菊擔任總統府秘書長是她的想法，陳菊長期在地方，一方面覺得以陳菊溫暖可親的形象可以強化總統府的親切感，另一面她也需要像陳菊這樣份量夠的人和選民及體制來溝通。

她也透露，由於總統府秘書長和國安會秘書長在上波內閣改組時要到第一線，她認為現階段需要陳菊這樣的人擔任府秘書長，這種想法發想有一段時間，有次和行政院長賴清德例行性見面詢問賴的意見，賴也認為很棒，「這加強了我的信心」。

蔡英文於是邀陳菊聊天，吃喝間問陳菊有沒有這可能性，陳菊因為選舉出身有選民付託，直到取得高雄市民的諒解，並等到高雄市政承諾的事情都處理告一段落才北上。

她說，陳菊來自高雄市，長期擔任地方首長，很親民，可以強化總統府嚴肅的氣氛，此外，總統民選之後很多人想和總統直接溝通，這些人數很多，但總統每天行程有很多不同事情，陳菊在就不一樣了。

蔡英文表示，陳菊份量夠，人家覺得看到陳菊覺得跟看到總統差不多，且陳菊在體制裡大家很敬重，經驗很豐富，可以幫忙做內部溝通，陳菊上任後不但馬上適應，且來了之後總統府馬上熱鬧起來。

對於外界稱呼蔡英文、賴清德和陳菊是鐵三角，她說，這是個團隊大家扮演不同角色，賴清德負責行政院，陳菊和她負責總統業務，相互溝通和補位很重要，執政團隊本來就是一個從2008年以後發展出來的隊形，有時變小有時變大，像有幾個縣市長從幕僚開始，做政務官、選舉、現在是地方首長，可塑性很高。

(工商 )