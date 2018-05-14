1根竹子剖成千支細香腳 嘉義市雲霄厝百年絕技

2018年05月14日 10:53 中時 廖素慧

蔡增成師傅示範手工製香，動作俐落熟練。（廖素慧攝）

嘉義市雲霄厝百年傳統技藝 「剖香腳」，有50多年經驗的師傅邱錦雲13日表演這項恐失傳的絕技，將1根竹管剖出千餘支細香腳，每支香腳僅0.1公分直徑，展現「鐵杵磨成繡花針」的真實功夫，嘉大附小學童看得目不轉睛，圍觀的民眾也驚嘆神乎其技。

邱錦雲的剖香腳技藝是祖傳第3代傳人，因機器已取代手工，也沒有傳人，她一手絕技恐將後繼無人，嘉大附小安排學生現場見習，深度認識在地社區的人文發展。

65歲邱錦雲從7歲開始由父母傳授「剖香腳」功夫，特製的香腳刀比菜刀更利，一身絕技是無數刀傷練出來的，她俐落快速的剖工，轉瞬間，1個大竹筒就變成千餘支香腳，每支直徑僅0.1公分。

邱錦雲鋸竹、剖香腳後，將一大束香腳透過轉、搓，展開成「香腳 花」束，在太陽下曝曬，蔡增成則將成束的香腳放在中藥材與檀香混 搭的香粉，撥、滾、甩、抖、搓，手工來回多次，製出拜拜用的馨香。

林森里長王廣里說，台灣早年生活十分清苦，雲霄厝婦女克苦耐勞，手工剖香腳賺錢貼補家用，形成社區產業，隨著社會經濟結構改變，絕技只能留在影像紀錄裡了，雲霄厝社區發展協會舉辦剖香腳活動，14日上午9時至11時各3場，16日各2場，歡迎大家觀賞，地點在嘉義市安和街197巷7號林森里辦公處。

(中時 )