南投縣補助老人裝假牙 父子檔、夫妻檔聯袂申請

南投縣長林明溱（右），發送裝置假牙補助金給長輩。（廖志晃攝）

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南投縣政府補助老人裝假牙，出現父子檔、夫妻檔同時提出申請；縣長林明溱14日前往名間鄉衛生所，發放假牙補助金支票給18位長輩，由於縣府財政能力有限，希望中央正視並提供經費，補助老人裝假牙。

南投縣65歲以上老年人逾8萬人，高齡化比例全國第3名，長輩對假牙需求很大；其中，名間鄉91歲的邱萬來，及67歲的兒子邱慶祥，父子都申請裝假牙補助；陳賜斌及妻子林印也一起提出申請，更凸顯人口老化及對假牙的需求迫切！

林明溱表示，縣府每年編列假牙補助經費有限，申請人數卻很多，經費不敷使用，希望中央政府正視老年人口對假牙的需求，補助地方政府經費，相信在中央及地方合作下，很快就能幫助全縣長者換假牙。

林明溱表示，長輩健康的首要條件，就是要有健康的牙齒，在飲食方面就可攝取較足夠的營養，才不會因咀嚼上困難而影響飲食、健康。

邱慶祥表示，之前裝的假牙用黏的，有時候還會掉下來，常造成不方便，對於縣府補助老人裝置假牙，他感到非常滿意，現在吃東西也比較方便。

陳賜斌說，老人家牙齒不好，無法完全咀嚼食物，也影響健康；這次獲得縣府補助4萬元裝置全口假牙，吃東西能夠咀嚼較細，感覺很開心，也希望這項政策持續辦理，照顧更多老年人。

(中時 )

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