執政2周年 蔡英文不滿意度7成、賴清德破5成

520即將執政屆滿2周年，據國民黨民調顯示，總統蔡英文（右）不滿意度7成、行政院長賴清德（左）則是突破5成。（本報系資料照）

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旺報

520即將執政屆滿2周年，據國民黨民調顯示，總統蔡英文不滿意度7成、行政院長賴清德則是突破5成。在兩岸關係、能源政策、財經施政、未來前景等相關議題，同樣都有6成以上甚至逼近7成民眾表示失望。

國民黨立法院黨團14日舉行記者會發布最新民調，書記長李彥秀指出，蔡英文總統的施政滿意度，正面評價僅有20.3%，負面評價達69.9% （不太滿意30.8%+非常不滿意39.1%），若排除未表態的樣本進行推算，正面評價為22.5%，負面評價則高達77.5%，顯示國人滿意蔡英文執政表現只剩2成。

從年齡層來看，20至29歲族群不滿意度逼近7成的68.4%，40至49歲的不滿意蔡高達8成（80.3%），是所有族群中比例最高；過去最支持小英的年輕族群也出現反轉，其他各族群不滿意者也都在6成以上，顯示不分年齡、男女，超過半數以上的民眾都不滿意蔡總統的表現。李彥秀說，青中世代高比例對當前政局不滿，相當程度凸顯他們對於民進黨「選前說一套，選後做一套」的失望與覺醒。

行政院長賴清德整體施政表現，正面評價只剩3成，負面評價則突破5成來到50.7% （不太滿意27.3%+非常不滿意23.3%），顯示賴神神威日漸消退。國民黨團總召林德福批評，賴清德「務實台獨」言論激化兩岸更加對立，加上推動深澳燃煤電廠說出「乾淨的煤」謬言，以及教育部「拔管」引發軒然大波等等，導致賴從「政治神壇」上跌落，一點也不讓人意外。

認為兩岸關係與台灣外交空間會變得更壞的民眾都接近7成，分別為69.6%與66%；超過6成國人看壞台灣未來前景（62.9%）；認為年輕人未來出路更壞為62.3%。黨團表示，這些數據都顯示執政黨意識型態治國及鬥爭式的改革，並未獲得普遍支持，反而一再製造紛爭、撕裂台灣社會。

此項民調由國民黨智庫委託台灣優勢客服公司在5月8日至11日進行電話訪查，抽樣母體為台灣22縣市，有效樣本1072人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(旺報 )

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