民調落後丁守中 柯P：我是創造奇蹟的人

2018年05月14日 11:35 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲日前為兩岸論述道歉，藍綠都不討好，引發選民反感，據旺旺中時媒體集團最新民調，無論兩強相爭或三強鼎立，柯民調均落後國民黨參選人丁守中。議員鍾小平今在議會諷刺柯文哲眼睛腫腫的，是民調輸了難過嗎？柯笑說，不會啦，當醫生看淡了，「我是創造奇蹟的人」。

柯文哲今赴議會專案報告，議員秦慧珠詢及，不只中時最新民調，國民黨月初公布初選3分民調，都顯示丁守中贏柯，會不會有很大壓力？柯文哲嘆說，他是外科急診醫生，每天都有壓力，其實市府內部也有民調，現在還是差不多打平啦，還在誤差範圍內，數字沒有太大意義，反正就盡力，不然怎麼辦。

針對總統蔡英文今上午接受電台專訪，對於外界稱她傾向禮讓柯，她直呼「這是哪來的謠言？」還稱要尋找下一個可能的台北市長。對此，柯文哲認為，外在因素無法控制，努力做好自己就好，有議員要他跟民進黨拚了，柯則稱，政治上朋友要多、敵人要少，「就算要競爭，也不用講得一副要決鬥的樣子。」

議員汪志冰說，柯文哲對兩岸一家親論述的轉折，讓他的公信力被打破，藍綠選民各自歸隊，連蔡英文都說禮讓只是謠言，是否對民調很傷？柯文哲坦言，民調有受到影響，但數字會高高低低，他還抱怨，之前的訪談錄音怎麼聽都沒問題，卻引發那麼大爭議，代表社會無法理性對話。

柯文哲強調，他認為政治有兩個原則，務實跟對話，要收起傲慢的心盡量對話，他的基調沒有改變，兩岸要降低緊張、減少衝突，一家親比一家仇好，這是表達善意，但也要看對方誠意。

議員陳重文追問，如果讓柯重新論述，還會說兩岸一家親嗎？柯回覆，現階段是這樣，「不然有更好的講法嗎？」他抱怨說，這次惹議讓他清楚感受到，台灣社會被意識形態綁架，他還是會努力帶領大家走出意識形態。

(中時 )